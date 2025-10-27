Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović osudio je napad u Podgorici koji se sinoć dogodio i uputio podršku povrijeđenom sugrađaninu kao i njegovoj porodici.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

„Oštro osuđujem napad u Podgorici i upućujem podršku povrijeđenom sugrađaninu i njegovoj porodici. Od nadležnih organa očekujem brzo i potpuno rasvjetljavanje slučaja, kao i precizno i blagovremeno informisanje javnosti“, napisao je Milatović na društvenoj mreži X.

Pozvao građane na smirenost i uzdržanost, ističući da „ne smije biti mjesta kolektivnoj krivici niti stigmatizaciji cijelog naroda“.

„Naša obaveza je da zaštitimo sigurnost ljudi i javni red, ali i društvenu koheziju. Svi javni akteri moraju voditi računa da svojim porukama ne podižu tenzije; policija i tužilaštvo dužni su odlučno suzbijati govor mržnje i svaki vid prijetnji“, poručio je Milatović.

Oštro osuđujem napad u Podgorici i upućujem podršku povrijeđenom sugrađaninu i njegovoj porodici. Od nadležnih organa očekujem brzo i potpuno rasvjetljavanje slučaja, kao i precizno i blagovremeno informisanje javnosti.



Istovremeno, pozivam sve građanke i građane na smirenost i… — Jakov Milatovic (@JakovMilatovic)October 26, 2025

Spomenuo je imigracionu politiku, pa naglasio potrebu za „odgovornijim pristupom“, koji će biti „čvrst prema zloupotrebama i kriminalu, a pravedan prema svima koji poštuju zakone Crne Gore“.

„To podrazumijeva ciljane bezbjednosne provjere, efikasno sankcionisanje nezakonitosti i jači nadzor nad zloupotrebama, ali i jasnu poruku da su ljudi koji žive i rade ovdje u skladu sa propisima – naši gosti i komšije, dobrodošli i sigurni“, dodao je on.

Podsjetio je i da je ranije upozoravao na potrebu donošenja jasne i uravnotežene politike u oblasti migracija.

„Nažalost, od tada do danas nije bilo konkretnih institucionalnih koraka koji bi unaprijedili nadzor, integraciju i sveukupnu sigurnost. Upravo zbog toga, današnji događaj mora biti povod da se, umjesto ishitrenih odluka, donesu ozbiljne i održive mjere u interesu svih građana“, istakao je Milatović.

Poručio je da Crna Gora mora pokazati zrelost, poštovanje i sprovođenje zakona o strancima „bez izuzetka i sa nultom tolerancijom“, ističući da država mora biti „snažna prema počiniocima, pravedna prema svima i smirena u trenucima kada je najlakše podići tenzije“.