Odbor se sastao, tokom pauze sjednice, pa je predlog odluke prihvaćen, nakon čega je su odbornici glasali.

Izvor: MONDO/Anto Baković

Skupštine opštine Kolašin sa 18 glasova za i dva glasa protiv usvojila je Odluku o podizanju spomen obilježja izgradnjom spomenika mitropolitu crnogorsko-primorskom Amfilohiju.

Predstavnici opozicije u lokalnom parlamentu su osporili zakonitost donošenja odluke, zbog toga što matični Obor za statut i propise nije provobitbo podržao tu odluku jer su dva člana odbora bila za, a dva uzdržana.

Današnje zasijedanje je specifično po tome što predsjednik Skupštine Vasilije Bulatović iz DNP-a nije prisustvovao sjednici, a da je za predsjedavajućeg imenovao Balšu Cvetkovića iz opozicionog Pokreta zajedno gradimo Kolašin (DPS, SDP, SD i nestranačke ličnosti), prenose Vijesti.