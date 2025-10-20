Na sastanku Glavnog odbora Građanskog pokreta URA za izvršnog direktora partije ponovo je izabran Zoran Mikić.

Izvor: URA

Ovim izborom se nastavlja kadrovsko kompletiranje organa i funkcionera URE nakon IV Kongresa partije na Lovćenu 4. jula ove godine, naveli su u saopštenju iz GP URA.

“Zoran Mikić rođen je 1991. godine na Cetinju. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Podgorici, a Filozofski fakultet, smjer – Istorija završio je u Nikšiću. Nakon studija pripravnički staž odradio je u Istorijskom institutu Crne Gore, a stručno istraživanje i usavršavanje iz oblasti nacionalne i savremene istorije XX vijeka u Arhivu Jugoslavije u Beogradu. Još kao student bio je aktivan u društvenom životu i nevladinom sektoru. Osnivač je i prvi predsjednik Udruženja mladih istoričara i studenata istorije pod nazivom NVO „Clio“. U periodu od 2018 do 2023. godine bio je odbornik u Skupštini Glavnog grada Podgorica”, saopštili su iz GP URA.

Jedan je od osnivača GP URA u kojem je pokrivao pozicije sekretara partije, koordinatora za infrastrukturu, a posljednjih nekoliko godina i izvršnog direktora.

“Na istorijskim izborima 30. avgusta 2020 godine Mikić je bio šef izbornog štaba i kampanje koalicije “Crno na bijelo””, naveli su u saopštenju.

Mikić se zahvalio kolegama iz Glavnog odbora na podršci i povjerenju da i dalje obavlja jednu od najodgovornijih funkcija u stranci. Poručio je da ih u budućem periodu čeka dosta napornog rada i brojne aktivnosti u pripremama za opšte lokalne izbore u Crnoj Gori 2027 godine.

„Vrijeme je da isto kao i istorijske 2020. godine odigramo ključnu ulogu u političkim promjenama koje su nam prijeko potrebne. Kao što smo se borili protiv DPS-a tako se moramo boriti da spriječimo da aktuelna većina rasproda i uništi preostale prirodne i privredne resurse naše države. Uradili smo mnogo dobrih stvari, ali nas čeka još dosta posla. Šansa koja se ukazala našoj generaciji je istorijska i moramo uraditi sve da Crna Gora postane prva naredna članica Evropske unije”, zaključio je Mikić.