Kaže da su svi ljudi, što se GP URA tiče, na visini zadatka.

Lider Građanskog pokreta URA Dritan Abazović kazao je da nije tačna informacija da je potpredsjednik i poslanik te partije Filip Adžić odbio da ispoštuje odluku Glavnog odbora o rotaciji u poslaničkom klubu.

"Mi smo još ranije dogovorili da treba da imamo promociju što više ljudi kroz državni parlament. To je strategija koja je i prije parlamentarnih izbora bila prihvaćena i mislim da će se to desiti u narednom periodu", rekao je Abazović u "Bojama jutra" na TV Vijesti.

Abazović je rekao da je "suvislo" pitanje hoće li Adžić biti na Kongresu te partije u julu. "Ne bih išao u spekulacije, imamo atmosferu koja je potpuno okej".

Više opštinskih odbora GP URA prethodnih dana podržalo je kandidaturu Abazovića za predsjednika te partije, kao i kandidature Ane Novaković Đurović, Milene Vuković i Blaža Rađenovića za funkciju potpredsjednika.

Abazović je pojasnio da su od februara sve funkcije bile otvorene za svakog člana.

"Svaki član sam izražava želju i sam aplicira za neku od pozicija. To što su neki aplicirali, a neki nisu, ne znači da ne mogu biti izabrani kroz organe partije, kao što je Glavni odbor. Ako ja dobijem podršku, za sve njih su predviđena neka mjesta, čak i neka nova mjesta koja treba da predvidi novi Statut. Radi se samo o tome, a ne o nekom problemu", istakao je.

Na pitanje da li će doći do rotacija u poslaničkom klubu i da li poslanici - on, Ana Novaković Đurović i Miloš Konatar - pristaju na njih, Abazović je ponovio da imaju dogovor da promovišu što više ljudi kroz parlament i da misli da će "to sve da bude tako".

"Naravno da je i moje, ja sam već četiri puta biran za poslanika, želim da vidim druge kolege, kod nas su, po mom skromnom mišljenju, sjajni ljudi, poput Milene Vuković, Milete Radovanića, Luke Rakčevića... ljudi koji treba da budu u državnom parlamentu. Sad, kako će se odvijati politički procesi u Crnoj Gori, ne možemo trenutno da predvidimo. Generalno, to su ljudi koji očekujem da se u jednom trenutku pojave u Skupštini."

Kaže da u GP URA ima različitih mišljenja i da to doživljava "kao kvalitet više".

"Ne doživljavam neprijateljski kad neko misli da neke stvari treba da radimo drugačije, to smatram kao kvalitet više. Takve stvari mi ne smetaju i mislim da su blagotvorne. To što ima ljudi koji misle da partija treba da ima malo drugačiji kurs, pristup, medijske nastupe, ne smatram nikakvim neprijateljstvom. Važno je da se svi učimo demokratiji. Treba samo da prihvatamo da ono što su odluke koje donesemo nekad zajedno, na Kongresu ili drugom organu, treba da slijedimo. Ne bih pravio dramu. Da li ima ljudi koji misle različito, vjerovatno ima. To mi nije neočekivano ni neprihvatljivo, naprotiv. Mislim da ljudi treba da imaju dozu slobode da izraze ono što misle da je najbolje, na taj način smo samo bolji, treba da se takmičimo u dobru", rekao je Abazović.