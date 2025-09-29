Iako je vanraspravno vijeće suda ranije ukinulo njenu istovjetnu odluku i vratilo joj predmet na ponovno odlučivanje, Popović nije uvažila njihove sugestije.

Izvor: Printscreen RTS

Sutkinja Osnovnog suda u Beranama Dubravka Popović ponovo je odbila zahtjev Osnovnog državnog tužilaštva u tom gradu da se spomenik četničkom komandantu, ratnom zločincu i saradniku okupatora Pavlu Đurišiću privremeno oduzme iz manastira Đurđevi stupovi, saznaje TV Vijesti.

Tužilaštvo smatra da je spomenik nezakonito postavljen i tretira ga kao predmet izvršenja krivičnog djela.

Spomenik je prvo premješten u crkvu u beranskom selu Gornje Zaostro, a zatim u manastirske konake Đurđevih stupova.

Konačnu odluku sad treba da donese vanraspravno vijeće beranskog suda, a ako obori odluku Popović, policija će, kako je nedavno za TV Vijesti rekao predsjednik Osnovnog suda u Beranama Ivan Došljak, morati da uđe u manastir i konfiskuje spomenik Đurišiću.

Prethodnih dana ispred manastira već je primijećeno prisustvo policije, zbog čega je protestovala Eparhija budimljansko-nikšićka Srpske pravoslavne crkve.