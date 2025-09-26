U konaku manastira Đurđevi Stupovi od polovine avgusta nalazi se bronzana statua sa likom četničkog komandanta Pavla Đurišića koja je tu prenesena iz crkve u Gornjem Zaostru.

Izvor: Mondo/Goran Sivački

Eparhija budimljansko-nikšićka saopštila je danas da se tokom poslednjih sedam dana, manastir Đurđevi stupovi, sjedište ove eparhije, nalazi pod danonoćnom prismotrom službenika Uprave policije, pišu Vijesti.

"U neposrednoj blizini i na prilazima manastiru, krajnje indiskretno i neobjašnjivo prisustvo različitih policijskih formacija i službenih automobila, stvara atmosferu opsadnog stanja, izazivajući uznemirenost žitelja manastira i vjernog naroda. Takve scene policijskog opkoljavanja hramova posljednjih godina viđene su samo u jeku progona Crkve u vrijeme Đukanovićevog totalitarnog režima", ističe se u saopštenju objkavljenom na sajtu Eparhije budimljansko-nikšićke.

Iz te eparhije su dodali da "s obzirom na intenzitet javnog progona i anticrkvenu medijsku kampanju kojoj je ova Eparhija naročito izložena poslednjih mjeseci, kao i učestalosti pozivanja na informativne razgovore Mitropolita budimljansko- nikšićkog g. Metodija i sveštenstva, nastavak ove prakse vidimo kao pokušaj kriminalizacije i društvene izolacije Crkve putem upotrebe represivnog aparata".

"Eparhija budimljansko-nikšićka izražava najdublju uznemirenost i zabrinutost zbog otvorenog nasilničkog odnosa aktuelnog režima prema srpskom narodu u Crnoj Gori. Neka bi dao Bog da u najskorije vrijeme zavlada mir i vladavina neselektivne pravde i prava u Crnoj Gori", piše u saopštenju.

U konaku manastira Đurđevi Stupovi od polovine avgusta nalazi se bronzana statua sa likom četničkog komandanta Pavla Đurišića koja je tu prenesena iz crkve u Gornjem Zaostru, gdje je premještena nakon što je ukolnjena sa postamenta u tom beranskom selu na koji je podignuta i otkrivena 8. avgusta.