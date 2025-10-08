Predložene katastarske parcele su, prema Listu nepokretnosti, u državnom vlasništvu, a na raspolaganju su Glavnom gradu.

Izvor: Djordje Cmiljanic/Djordje Cmiljanic

Vlada je na jučerašnjoj telefonskoj sjednici usvojila Informaciju o prostornim kapacitetima pravosudnih organa u Podgorici sa predlogom lokacije za izgradnju „Pravosudnog kompleksa“.

Kako se navodi u dokumentu objavljenom na sajtu Vlade, za realizaciju projekta izgradnje kompleksa predložena je urbanistički formirana lokacija u okviru Detaljnog urbanističkog plana „Konik – Stari Aerodrom – faza III“.

Planirano je da Pravosudni kompleks bude organizovan u tri zasebne, ali funkcionalno povezane cjeline. U prvoj bi bili Osnovni i Viši sud u Podgorici, u drugoj Privredni i Upravni sud, a u trećoj Vrhovno, Više, Osnovno i Specijalno državno tužilaštvo, kao i Specijalno policijsko odjeljenje, prenosi CdM.

Ukupna bruto građevinska površina kompleksa procjenjena je na oko 50.000 kvadratnih metara.

Predložene katastarske parcele su, prema Listu nepokretnosti, u državnom vlasništvu, a na raspolaganju su Glavnom gradu.

U dokumentu se ističe i da predložena lokacija ispunjava sve uslove za realizaciju projekta u tehničkom i imovinsko-pravnom smislu.

“Parcele su, prema važećim planskim dokumentima, namijenjene za poslovne objekte mješovite namjene, odnosno planom se dozvoljava izgradnja objekata administrativnog karaktera u službi tužilaštva i sudstva. što odgovara pravosudnoj i institucionalnoj funkciji. Predmetna lokacija se nalazi u blizini gradske obilaznice, čime je osigurana visoka saobraćajna pristupačnost i povezanost sa ostalim dijelovima grada i regije. U neposrednoj blizini nalazi se i planirani gradski park površine oko 250.000 m², što dodatno doprinosi valorizaciji prostora i stvaranju humanog, zelenog okruženja koje je u skladu sa savremenim standardima planiranja javnih institucija”, piše u dokumentu.

Državna sekretarka u Ministarstvu finansija razrješena na lični zahtjev

Vlada Crne Gore je takođe, na juče održanoj telefonskoj sjednici, donijela rješenje o razrješenju državne sekretarke u Ministarstvu finansija Bojane Bošković.

“Ministar finansija je, na osnovu člana 30 stav 4 Zakona o državnoj upravi, podnio predlog da Vlada Crne Gore razriješi dr Bojanu Bošković, državnu sekretarku u Ministarstvu finansija, na lični zahtjev”,stoji u rješenju.

Bošković je imenovana za državnu sekretarku u Ministarstvu finansija, kojim rukovodi Novica Vuković, 3. oktobra 2025.

Vlada je, osim toga, usvojila i Informaciju o podršci kandidaturi Glavnog grada Podgorica za titulu Evropska prijestonica mladih 2028, kao i Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva evropskih poslovam, piše CdM.