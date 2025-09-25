Vlada je donijela Rješenje o razrješenju članice Savjeta za upravljanje Područjem Kotora Biljane Gligorić

Vlada Crne Gore je, na danas održanoj 96. sjednici kojom je predsjedavao premijer mr Milojko Spajić, razmotrila više kadrovskih pitanja. U tom kontekstu, Vlada je:

2. donijela Rješenje o razrješenju članice Savjeta za upravljanje Područjem Kotora Biljane Gligorić,

3. donijela Rješenje o imenovanju Aleksandre Kapetanović za članicu Savjeta za upravljanje Područjem Kotora,

4. donijela Rješenje o imenovanju Jelene Vučetić za zamjenicu Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore – Kancelarija u Podgorici,

5. donijela Rješenje o određivanju predsjednice, zamjenice predsjednice, članova i sekretarke Savjeta za naučnoistraživačku djelatnost, na čelu sa prof. dr Anđelom Jakšić Stojanović ministarkom prosvjete, nauke i inovacija,

6. donijela Rješenje o razrješenju članice Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte Snežane Đurović,

7. donijela Rješenje o imenovanju Majde Adžović za članicu Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte,

8. donijela Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore u sastavu: Dr Igor Babić, Dr Albin Mujević, Vasilija Obradović, Dr Maja Rabrenović i Mladen Milović,

9. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. generalnog direktora Obavještajno- bezbjednosnog direktorata u Ministarstvu odbrane Janka Lakovića,

10. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. sekretara u ranijem Ministarstvu energetike i rudarstva Mirsada Ćatovića,

11. donijela Rješenje o određivanju Dragutina Kalezića za vršioca dužnosti sekretara Ministarstva energetike i rudarstva,

12. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. generalne direktorice Direktorata za međunarodnu saradnju i upravljanje evropskim projektima u ranijem Ministarstvu rudarstva, nafte i gasa mr Majde Mujević,

13. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. generalne direktorice Direktorata za naftu i gas u ranijem Ministarstvu rudarstva, nafte i gasa mr Zorane Sekulić,

14. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. generalnog direktora Direktorata za geologiju i rudarstvo u ranijem Ministarstvu rudarstva, nafte i gasa mr Marka Vučinića,

15. donijela Rješenje o određivanju mr Majde Mujević za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za međunarodnu saradnju i upravljanje evropskim projektima u Ministarstvu energetike i rudarstva,

16. donijela Rješenje o određivanju mr Zorane Sekulić za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za naftu i gas u Ministarstvu energetike i rudarstva i

17. donijela Rješenje o određivanju mr Marka Vučinića za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za geologiju i rudarstvo u Ministarstvu energetike i rudarstva.