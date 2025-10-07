Potpredsjednik Skupštine Glavnog grada Podgorice Dragutin Vučinić podnosi ostavku

Izvor: Skupština glavnog grada

“Odluku sam donio nakon pažljivog razmatranja, s obzirom na to da sam dao javno obećanje da ću istu podnijeti ukoliko se usvoje Izmjene i dopune Prostorno-urbanističkog plana Podgorice bez prihvatanja onih predloga, sugestija i primjedbi za koje sam se zalagao u toku Javne rasprave o Nacrtu istog dokumenta u ime NVO “Udruženje za razvoj Pipera”, a koje sam priložio u pisanoj formi”, naglasio je, kako javlja CdM.

Samostalno je, kako dodaje, dostavio četrnaest sugestija i primjedbi i priložio ih u pisanoj formi, te jednu sugestiju koju je dostavio sa mještanima Mjesne zajednice Bioče, a uz koju je, kao propratni akt priložena lista sa 282 potpisa građana ove Mjesne zajednice.

“Pošto Glavni grad i njegov gradonačelnik nijesu našli za shodno da se oko bilo čega od navedenog konsultuju sa mnom, i isto uvrste među dostavljene predloge, sugestije i primjedbe te da se takav dokument potom prihvati i usvoji na elektronskoj sjednici Vlade Crne Gore održanoj sredinom avgusta tekuće godine, odlučio sam se na ovaj čin. Želim da zahvalim kolegama na saradnji i razumijevanju tokom mog mandata, uz uvjerenje da će Slupština nastaviti da djeluje u najboljem interesu gradana Podgorice, a čemu ću i sam dati doprinos kao njen odbornik”, zaključio je.