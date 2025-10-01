“Ovo znači da se u tom periodu ne bi pokretali prekršajni postupci, već bi se prema građanima koji nisu zamijenili lične karte postupalo preventivno i time im se dala prilika da bez sankcije zamijene ličnu kartu u nešto dužem roku”, naveo je Čarapić na mreži X.

Izvor: Pokret Evropa sad

Uputili smo inicijativu Vladi Crne Gore da u narednih nekoliko mjeseci primjenjuje samo preventivne mjere prema građanima koji nijesu izvršili zamjenu ličnih karata – kroz javne kampanje, individualna obavještenja i usmena upozorenja, saopštio je predsjednik Kluba poslanika Evropa sad Vasilije Čarapić.

“Ovo znači da se u tom periodu ne bi pokretali prekršajni postupci, već bi se prema građanima koji nisu zamijenili lične karte postupalo preventivno i time im se dala prilika da bez sankcije zamijene ličnu kartu u nešto dužem roku”, naveo je Čarapić na mreži X.

Smatraju da je ovo proporcionalno, imajući u vidu činjenicu da i dalje postoji veliki broj građana koji nijesu zamijenili ličnu kartu a da je juče istekao rok do kog važe stare lične karte.

“Istovremeno, želim da iskoristim ovu priliku da se zahvalim svim službenicima MUP-a koji su u poslednjih nekoliko sedmica radili sa rekordno pojačanim intezitetom kako bi u susret izašli svim građanima, što je dokaz njihove profesionalnosti. Apelujem na nadležne donosioce odluka da njihov dodatni angažman adekvatno i nagradi”, zaključio je Čarapić.