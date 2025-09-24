Iako se već pet godina upozorava da se lične karte moraju zamijeniti, a rok je jednom već produžen – u martu ove godine – gužve ispred organizacionih jedinica u kojima se predaju zahtjevi i dalje su ogromne.

Izvor: MONDO

Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore ne planira da produži rok za izdavanje ličnih karata, rečeno je Pobjedi iz tog resora, a posljednji dan za zamjenu je 30. septembar, naredni utorak. Do tog dana ličnu kartu mora da zamijeni još 82.046 građana. Do sada je zamijenjena 486.551 lična karta, podaci su MUP-a.

U Podgorici, kako se približava krajnji datum, redovi postaju sve duži, pa se kolone ljudi protežu od zgrade „Limenke“ do Pravnog fakulteta.

"Što se tiče realizacije zaprimljenih zahtjeva, sva raspoloživa tehnika i ljudstvo u Ministarstvu unutrašnjih poslova uključeni su u obradu kako zahtjeva podnijetih u organizacionim jedinicama MUP-a, tako i onih koji stižu putem mobilne stanice, namijenjene nepokretnim i bolesnim licima" kazali su Pobjedi iz ovog resora.

Iz MUP-a ističu i da se lična dokumenta izdaju u kraćem roku od zakonom propisanog – u prosjeku do dva radna dana, odmah nakon provjere urednosti zahtjeva.

Zakonom o ličnoj karti predviđene su novčane kazne od 60 do 300 eura za građane koji, između ostalog, ne podnesu zahtjev za izdavanje lične karte u propisanom roku ili koji ne podnesu zahtjev za zamjenu u roku od osam dana od dana prestanka njenog važenja, oglašavanja nevažećom ili utvrđivanja razloga za zamjenu.

Iz Ministarstva objašnjavaju da su lične karte dužni da zamijene građani kojima su dokumenta izdata prije 30. marta 2020, odnosno prije početka primjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ličnoj karti. Prvobitni rok za zamjenu ovih dokumenata bio je 30. mart 2025, ali je produžen do 30. septembra ove godine.

Pored redova u kojima čekaju crnogorski državljani, dugi su i redovi stranaca. Zakonom o strancima propisano je da se dozvola za stalni boravak može izdati strancu koji je do dana podnošenja zahtjeva neprekidno boravio u Crnoj Gori pet godina, i to na osnovu odobrenog privremenog boravka, priznatog statusa izbjeglice ili odobrene dodatne zaštite, u skladu sa Zakonom o azilu.

Banke su već upozorile građane da neće prihvatati lične karte kojima je istekao rok važenja. Prema Zakonu o kreditnim institucijama, one su obavezne da sprovode mjere identifikacije i verifikacije klijenata u skladu sa propisima o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, što podrazumijeva da klijent mora imati važeći identifikacioni dokument.