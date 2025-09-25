Podsjećaju da se obaveza zamjene ličnih karata odnosi isključivo na crnogorske državljane sa prebivalištem u Crnoj Gori.

Izvor: MONDO

“Shodno odredbama zakona o ličnoj karti, na teritoriji Crne Gore, ostalo je nezamijenjeno ukupno 81.909 ličnih karti, dok je zamijenjeno 486.694 ličnih karti, na dan 24. septembra 2025. godine”, kazali su iz MUP-a za CdM.

Podsjećaju da se obaveza zamjene ličnih karata odnosi isključivo na crnogorske državljane sa prebivalištem u Crnoj Gori.

“Trenutno ne raspolažemo informacijama o eventualnom produženju roka za zamjenu ličnih karata”, odgovorili su iz MUP-a na pitanje CdM-a da li će rok biti produžavan, prenosi CdM.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je već jednom produžilo rok za zamjenu ličnih karti pa je umjesto roka 30. marta 2025.godine za isticanje roka za zamjenu ličnih karti produžen rok do 30. septembra.

“Ukoliko, eventualno, dođe do reorganizacije radnog vremena područnih jedinica i filijala javnost će biti blagovremeno obaviještena”, navodi MUP.

Kako bi se olakšao proces, MUP je uveo posebne mjere.

“Ono što Ministarstvo unutrašnjih poslova preduzima za što ažurnije postupanje u zaprimanju zahtjeva za građane koji do sada nijesu podnijeli zahtjeve za zamjenu lične karte, jeste da svi građani koji spadaju u kategoriju lica koje treba uslužiti po prioritetu, to učine, ko je u mogućnosti na posebnom šalteru, zahtjevi za bolesna i nepokretna lica se zaprimaju putem mobilne stanice-pokretne stanice odlaskom na kućnu adresu, dok je rok za rješavanja za odlučivanje po zaprimljenim zahtjevima sveden na odobravanje u maksimalnom roku od dva dana od dana zaprimanja zahtjeva odmah nakon provjere o urednosti zahtjeva”, ističu iz MUP-a.

Takođe, MUP, a shodno Zakonu o ličnoj karti u kontinuitetu sprovodi aktivnosti i realizacije zahtjeva putem mobilne stanice, za nepokretna i bolesna lica, odlaskom na kućnu adresu, za one koji ne mogu da pristupe lično šalterima nadležnih organizacionih jedinica po mjestu prebivališta.

Zakonom o ličnoj karti predviđene su i novčane kazne za one koji ne ispune svoje obaveze.

One se kreću od 60 do 180 eura za lakše prekršaje (poput nenošenja lične karte ili nepodnošenja zahtjeva u roku), dok za teže prekršaje, poput korišćenja tuđe lične karte ili nepredavanja dokumenta nakon isteka važenja, kazne idu od 120 do 300 eura.