Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore je 17. septembra uputilo verbalnu notu Ambasadi Kosova povodom upotrebe vatrenog oružja sa kosovske strane u području prema crnogorskom ski centru Hajla Štedim, blizu granice dvije države.

Izvor: MDUP

“Od nadležnih organa Republike Kosovo zatraženo je da pristupe identifikaciji i procesuiranju počinilaca ovih incidenata, te da Crnu Goru obavijeste o svim preduzetim mjerama i radnjama”, saopšteno je 29. septembra iz Ministarstva za Radio Slobodna Evropa (RSE).

Iz resora Ervina Ibrahimovića ocjenjuju da se radi o izlovanim incidentima.

Istražuju se oružani incidenti na granici Crne Gore i Kosova

U najmanje dva slučaja zabilježena su oštećenja na infrastrukturi crnogorskog ski centra Hajla Štedim, koji je udaljen oko kilometar i po od granice sa Kosovom.

U oba slučaja crnogorski nadležni organi sumnjaju da su hici ispaljeni sa teritorije Kosova.

Prvi se dogodio jula prošle godine, kada su pronađena oštećenja na kabini ski centra. Rožajsko tužilaštvo je u tom slučaju formiralo predmet.

Drugi incident se dogodio 24. avgusta ove godine, kada su ispaljeni hici na objekat ski centra. Tužilaštvo bi trebalo da formira predmet nakon što se završi policijska istraga.

Nota je upućena nakon ponovljenih incidenata koje je registrovala policija u Rožajama, saopštilo je Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore, koje navodi da je o incidentima 22. septembra informisana i ambasadorka Kosova.

“Vjerujemo da izolovani slučajevi ne oslikavaju jasnu opredijeljenost naše dvije države za jačanjem regionalne saradnje i daljim unapređenjem bilateralnih odnosa”, navodi Ministarstvo na upit RSE.

Takođe se kaže da je kosovskoj strani posebno ukazano na važnost sprovođenja tri međudržavna sporazuma – o državnoj granici između Crne Gore i Kosova, otvaranju zajedničkog graničnog prelaza Kotlovi – Kućište i o regulisanju režima pograničnog saobraćaja.

Crna Gora i Kosovo su 2015. potpisali Sporazum o razgraničenju. Crna Gora je taj sporazum ratifikovala iste godine, a Skupština Kosova tri godine kasnije.