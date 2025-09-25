Nakon prošlogodišnjih, krajem avgusta ponovo su ispaljene desetine projektila sa kosovske strane ka Hajli.

Izvor: MDUP

Dok nadležni obavještavaju javnost da je raspisan tender za kupovinu mašina za tabanje snijega na budućem ski centru Hajla-Štedim kod Rožaja, mimo očiju javnosti tabaju i ćute o seriji bezbjednosnih incidenata na granici sa Kosovom, prenose TV Vijesti.

Načelnik rožajske policije potvrdio je da je o svemu obaviješten i tamošnji tužilac.

Hajlu odnedavno 24 sata čuva policija.

U posljednja dva mjeseca na granici sa Kosovom zabilježen je veliki broj incidenata – prvo šenlučenje, pa krađa tabli na kojima piše “Dobrodošli u Crnu Goru”, a prije mjesec, sa teritorije Kosova ispaljeno je desetine projektila u pravcu ski centra u Rožajama.

Da je do nove pucnjave došlo, na prošlonedjeljnjoj sjednici Skupštine Opštine Rožaje, potvrdio je i načelnik tamošnje policije.

“O tome je upoznat nadležni tužilac, preduzeli smo određene mjere. Ja sam slobodan reći da taj incident od 24. avgusta ove godine prevazilazi okvire bezbjedonosnog incidenta i možda se penje na nivo diplomatskog incidenta”, rekao je 18. septembra ove godine načelnik Odjeljenja bezbjednosti (OB) Rožaje Vladimir Delević.

Da li se i šta konkretno preduzelo diplomatskim putem, povodom najnovije pucnjave, nadležni državni organi ne odgovaraju, ali je bilo kontakata sa kosovskim institucijama.

Delević je, pak, odbornicima kazao da je situacija na tom prostoru kompleksna.

Delević kaže da je 10-tak dana, prije nego što je objavljeno da su u ljeto prošle godine odjeknuli pucnji sa kosovske strane prema skijalištu Hajla i žičari Štedim, kolegijum direktora Uprave policije donio odluku da se uvede 24-časovno prisustvo policijskih službenika na tom području.

“Mi imamo konstantnu obezbjeđenje infrastrukture jer su postojali određeni operativni podaci da može čitava infrastruktura može biti ugrožena. To nam je događaj koji značajno troši resurse”, rekao je Delević.

I dok građani čekaju odgovor šta je država preduzela na diplomatskom planu, kako bi zaštitila i njih i imovinu, u ski centar Hajla-Štedim uloženo je više od 20 miliona eura državnog novca.

Poznavaoci prilika, incidente povezuju sa nezadovoljstvom sporazumom o razgraničenju iz 2015. godine, kojim je, po tumačenju kosovske strane, izgubljeno oko osam hiljada hektara zemlje kojem pripada i prostor na kojem se gradi budući ski centar.

Među najvećim protivnicima tog sporazuma je bivši premijer Ramuš Haradinaj, iz čijeg sela se najčešće puca ka Hajli. Osim njega, zagovornik revizije sporazuma je i aktuelni predsjednik kosovske Vlade Aljbin Kurti.