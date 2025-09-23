Istakao je da Crna Gora vodi politiku koja se usaglašava sa politikom Evropske unije, ali je sigurno da postoji prostor za dodatno osnaženje i unapređenje strateškog partnerstva i sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Predsjednik države Jakov Milatović je istakao da je prisustvo na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija važno za male zemlje poput Crne Gore, te da su se čuli stavovi koji bi mogli da posluže i za otvaranje debate o važnim pitanjima kao što je imigraciona politika i odnos prema dijaspori.

Milatović je za TVCG rekao kako je važno da male države budu dio Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, koje su jedino mjesto na svijetu, jedina platforma i organizacija gdje svaka zemlja ima svoje mjesto i svoj glas.

Komentarišući govor predsjednika SAD Donalda Trampa, rekao je da su se čuli neki oprečni stavovi u odnosu na one koji dolaze od Evrope, ali čuli su se i neki koje treba uzeti u obzir.

"Ovdje bih volio da spomenem važnost otvaranja jedne debate kada je u pitanju imigraciona politika Crne Gore. To je jedna stvar koja, čini mi se, nikada nije zauzela važno mjesto u našoj javnoj debati. Mislim da je vrijeme da se otvori ta tema u Crnoj Gori. Često razgovaram sa građanima i oni se žale da je uglavnom jedna neodgovorna politika prema strancima koji su dolazili u velikim brojevima ovdje, pogotovo u posljednje dvije, tri godine Crnoj Gori donijela samo povećanje cijene stanova i na taj način dodatno našim građanima onemogućila pristupačnost nekoj prvoj nekretnini ili poskupila cijenu rente. Tako da, definitivno u tom smislu, mislim da postoji veliki prostor da Crna Gora u narednom periodu vodi jednu odgovorniju imigracionu politiku", naglasio je Milatović, kako prenosi portal RTCG.

On je istovremeno napomenuo da treba raditi i na drugom segmentu te priče, odnosno puno više uraditi kako bi vratili ljude koji su rođeni u Crnoj Gori, a koji su u prethodnih dvadesetak godina napustili Crnu Goru.

"Mnogi od njih su danas ovdje u Njujorku i sa njima sam razgovarao. Svakog puta kada razgovaram sa predstavnicima naše dijaspore zapravo vidim koliki je talenat koji smo zbog ekonomskih prilika, ali prije svega zbog nepravde i partitokratije u Crnoj Gori izgubili. To su ljudi koje moramo da vratimo", kazao je Milatović.

Na pitanje da li će Crna Gora da prati politiku Evropske unije kao buduća članica ili će da slijedi Sjedinjene Države kao strateškog partnera, Milatović je kazao da nije ništa crno-bijelo - neki stavovi su saglasni iz Amerike sa onima koje imamo u Evropi, neki drugi nisu.

"Vrlo važna je konferencija o Palestini koja se desila juče. Ja sam u ime Crne Gore prisustvovao toj konferenciji na najvišem nivou. Znate da su brojne zemlje u svijetu juče priznale Palestinu, uključujući i Francusku, Australiju, Veliku Britaniju, Kanadu... I naše prisustvo na toj konferenciji je još jednom bila potvrda naše politike prema izraelsko-palestinskom sukobu, gdje je Crna Gora od početka zastupala stav o dvije države, o državi Izraela i državi Palestini, koje treba da žive jedna pored druge u miru i saradnji. I to je opet bilo vrlo jasno rečeno i sa moje strane juče na toj visokoj konferenciji. Ono što bih ovdje htio da istaknem je da je Crna Gora dio Evrope. Znači, mi vodimo politiku koja se usaglašava sa spomenutom politikom Evropske unije, ali sasvim sigurno da postoji veliki prostor za dodatno osnaženje i unapređenje ovog strateškog partnerstva koje mi imamo i sa Sjedinjenim Američkim Državama. Siguran sam da ću imati priliku i večeras na prijemu koji organizuje predsjednik Tramp i prva dama Melanija Tramp, gdje ću prisustvovati sa svojom suprugom, da o tome kratko razgovaram sa američkim predsjednikom", naveo je Milatović.

Poručio je da je ovo važan događaj za Crnu Goru i da smo poslali jasne poruke i dobili priznanje o konstruktivnoj ulozi naše države ne samo u regiji Balkana, nego i šire.