On je kazao da je zahvalio Guterešu na svemu što Ujedinjene nacije, kroz različite projekte, čine za Crnu Goru u oblasti ekonomskog razvoja i demokratskog sazrijevanja.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović sastao se u Njujorku sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antoniom Guterešom, na marginama zasijedanja Generalne skupštine UN-a.

“To je bila prilika da mu direktno, u ime Crne Gore, prenesem podršku za inicijativu koju je pokrenuo, a koja se tiče reforme sistema Ujedinjenih nacija. Znate da se UN trenutno suočava sa velikim izazovima i svakako da je reforma kompletnog sistema dodatno neophodna kako bismo ovu važnu, jedinstvenu organizaciju, jedinu u svijetu u kojoj svaka zemlja ima svoj glas, učinili što boljom za sve buduće izazove. To je jedna važna poruka Crne Gore koja je posvećena multilateralizmu, dijalogu i izgradnji mostova”, poručio je Milatović.

“Pozvao sam ga da dođe u Crnu Goru, da naredne godine zajedno u Crnoj Gori proslavimo 20 godina od učlanjenja naše zemlje u UN. Jedan veliki jubilej je pred nama naredne godine i to su važne poruke”, istakao je Milatović.

Kazao je da je današnje obraćanje u ime Crne Gore na Generalnoj skupštini UN-a bilo velika prilika za zemlju da dodatno jasno iskaže stavove u odnosu na brojne izazove sa kojima se danas svijet suočava.

“Crna Gora je poslala poruku mira, poruku kredibilnog partnera u okviru ove naše velike porodice koja se zove porodica Ujedinjenih nacija. Crna Gora je u našem regionu Zapadnog Balkana prepoznata kao zemlja koja je dobar susjed, kao zemlja koja uvijek bira dijalog umjesto sukoba – što je i politika koju promovišemo širom svijeta”, rekao je Milatović.

Govoreći o glavnom vanjskopolitičkom cilju- ulasku države u Evropsku uniju do 2028., Milatović je kazao da su “nam vrata širom otvorena”.

“Iskoristio sam priliku da se u okviru Generalne skupštine UN-a sretnem sa brojnim liderima iz Evrope. Vrata su nam otvorena. Na nama je da sprovođenjem reformi kroz ta vrata i prođemo. Lopta je u potpunosti u našem dvorištu. Pozivam i ovom prilikom sve političke aktere u Crnoj Gori da se okupimo oko ideje našeg evropskog puta. To je ključna ideja koja treba da okuplja i da sa riječi pređemo na djela. I mislim da je to ono što na kraju građani od svih nas s pravom očekuju”, zaključio je Milatović.