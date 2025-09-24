Kako je naveo, potvrdili smo snažno strateško partnerstvo i savezničke odnose između Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država, zasnovane na zajedničkim vrijednostima slobode i demokratije.

Izvor: Printscreen/X

Na prijemu kod predsjednika SAD Donalda Trampa imao sam srdačan i prijateljski razgovor sa državnim sekretarom Sjedinjenih Američkih Državava Markom Rubiom, saopštio je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.

“Crna Gora ostaje čvrsto posvećena jačanju transatlantskih veza i daljoj saradnji sa SAD-om, posebno u oblastima bezbjednosti i ekonomske saradnje”, poručio je Milatović u objavi na mreži X.