Kako je naveo, potvrdili smo snažno strateško partnerstvo i savezničke odnose između Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država, zasnovane na zajedničkim vrijednostima slobode i demokratije.
Na prijemu kod predsjednika SAD Donalda Trampa imao sam srdačan i prijateljski razgovor sa državnim sekretarom Sjedinjenih Američkih Državava Markom Rubiom, saopštio je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.
“Crna Gora ostaje čvrsto posvećena jačanju transatlantskih veza i daljoj saradnji sa SAD-om, posebno u oblastima bezbjednosti i ekonomske saradnje”, poručio je Milatović u objavi na mreži X.
Na prijemu kod predsjednika Donalda Trampa -@POTUS, imao sam srdačan i prijateljski razgovor sa državnim sekretarom Sjedinjenih Američkih Država,@SecRubio.— Jakov Milatovic (@JakovMilatovic)September 24, 2025
Potvrdili smo snažno strateško partnerstvo i savezničke odnose između Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država,…pic.twitter.com/EiaQ5xZ7tq