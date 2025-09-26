Apeluje na poslanike da na Administrativnom odboru i u samom plenumu glasaju za ukidanje njegovog poslaničkog imuniteta

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Poslanik Nove srpske demokratije Milan Lekić apeluje na svoje koleginice i kolege poslanike da glasaju za ukidanje njegovog poslaničkog imuniteta i da mu dozvole da, kako kaže, na optužbe odgovori onako kako to zakon propisuje.

"Nikada u svom životu nisam se krio, već sam stajao uspravno i ponosito. Kroz svoj radni vijek, pokrivao sam brojne zahtjevne i izazovne pozicije, ali sam uvijek preuzimao odgovornost za svoje postupke, stavove i odluke", poručuje Lekić.

Upravo zbog toga, kako dodaje, apeluje na poslanike da na Administrativnom odboru i u samom plenumu glasaju za ukidanje njegovog poslaničkog imuniteta, prenosi Antena M.

"Ne želim da dozvolim da pojedinci i organizacije profitiraju na kreiranju naslova i narativa vezanih za moju ličnost i moju porodicu. Dozvolite mi, drage kolege, da na sve optužbe odgovorim onako kako to zakon propisuje, uz vjeru da će i pravosudni organi raditi po slovu zakona i po pravu i pravdi", zaključuje Lekić.