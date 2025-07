Osnovni sud u Pljevljima uskoro će tražiti od Skupštine Crne Gore da funkcioneru NSD Milanu Lekiću ukine poslanički imunitet, kako bi moglo da se nastavi krivično gonjenje tog parlamentarca zbog udesa koji je prošle godine izazvao u pijanom stanju

“Vijestima” su to juče rekli iz pljevaljskog suda, pred kojim se vodi postupak protiv novog-starog poslanika vladajućeg NSD-a.

Osnovno državno tužilaštvo (ODT) Pljevlja podnijelo je sredinom maja optužni predlog protiv Lekića zbog ugrožavanja javnog saobraćaja, a nakon što je u oktobru prošle godine, sa 1,22 promila alkohola u krvi, slupao službeno vozilo Rudnika uglja Pljevlja (RUP), izazvavši na njemu veliku materijalnu štetu, prenose "Vijesti".

“Osnovno državno tužilaštvo u Pljevljima podnijelo je dana 8. 5. 2025. Osnovnom sudu u Pljevljima optužni predlog protiv okrivljenog Lekić Milana iz Pljevalja zbog krivičnog djela ugrožavanje javnog saobraćaja iz čl. 339 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore. Sud će kao, nadležni organ, dostaviti Skupštini Crne Gore u najkraćem roku zahtjev za odobrenje da se pokrene krivični postupak prema okrivljenom”, rekli su listu iz Osnovnog suda.

Zbog izazivanja udesa, Lekića je sudija bjelopoljskog Prekršajnog suda kaznio 750 eura, tri kaznena boda i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od tri mjeseca, a on je tada podnio ostavku na mjesto predsjednika Odbora direktora RUP-a.

Lekić je i krajem maja prošle godine pijan upravljao službenim vozilom. Zbog toga je kažnjen 500 eura, prenose "Vijesti".

Prvi čovjek pljevaljskog NSD-a prošle sedmice se vratio u poslaničke klupe u kojima će naslijediti Marka Kovačevića koji je nedavno podnio ostavku zbog nespojivosti funkcija, odnosno jer je ponovo izabran za čelnika Nikšića.

Na pitanje da li će kolege iz vlasti pozvati da mu ukinu imunitet da ne bi došlo do opstrukcija kao u slučaju njegovog partijskog kolege Kovačevića, Lekić je “Vijestima” rekao da se neće “pozivati na imunitet”, te da očekuje oslobađajuću presudu.

“Mislim da sam ispravan. Istina je da sam napravio grešku. Bio sam u pripitom stanju te noći, imao sam 1,22 promila. Ali što se tiče uzroka saobraćajne nezgode, nisam tu kriv. Očekujem oslobađajuću presudu od suda... Nisam ni očekivao, poslije onoliko medijskih pritisaka, među kojima ste i vi kao kuća vodili negativnu kampanju protiv mene, da tužilaštvo ima neku snagu bez suda da me oslobodi...”, kazao je on.

Na konstataciju novinara da se odluka o ukidanju imuniteta može jedino donijeti glasanjem u Skupštini, pošto Administrativni odbor da “zeleno svjetlo”, Lekić je ponovio da se neće “pozivati na imunitet”, ali i da od kolega iz parlamentarne većine neće tražiti da mu ukinu zaštitu, prenose "Vijesti".

“Pozivati se neću, a da tražim ja lično (ukidanje imuniteta) - to neću... Čini mi se da, u svakom slučaju, sud i tužilaštvo mogu po određenim stvarima da vode ovaj postupak, do onog momenta dok se poslanik ne pozove na imunitet. Kad bude došlo do te faze, neću se pozvati na imunitet - pustiću. I čak sam zainteresovan da se to što prije riješi, zato što sam siguran da nisam kriv”, saopštio je on “Vijestima”.

Prema Ustavu (član 86), protiv poslanika se ne može pokrenuti krivični postupak, niti mu se može odrediti pritvor bez odobrenja najvišeg zakonodavnog doma, osim ako je zatečen u vršenju krivičnog djela za koje je propisana kazna u trajanju dužem od pet godina zatvora.

Administrativni odbor nije uopšte raspravljao o zahtjevu podgoričkog Višeg tužilaštva da se odobori krivično gonjenje Lekićevog prethodnika Kovačevića zbog krivičnog djela izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje. To skupštinsko radno tijelo, na čijem je čelu poslanica Pokreta Evropa sad Jelena Nedović, ignorisalo je skoro godinu zahtjev Višeg tužilaštva, uprkos njegovim urgencijama.

Nedović je u više navrata to pravdala riječima da čekaju da im tužilaštvo dostavi optužni predlog protiv Kovačevića. Međutim, da bi predlog bio podignut, morao se okončati krivični postupak, a on nije mogao ni početi dok Kovačeviću ne bi bio ukinut imunitet.

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) je u prethodnih nekoliko godina bilo formiralo više predmeta zbog poslovnih odluka koje je donio Lekić dok je bio na čelu RUP-a, koji su potom objedinjeni i dostavljeni Višem državnom tužilaštvu Bijelo Polje.

Iz bjelopoljskog Višeg tužilaštva “Vijestima” su prošle sedmice kazali da vještak ekonomske struke još izviđa predmet formiran protiv Lekića.

On je funkciju izvršnog direktora RUP-a obavljao od početka 2021. do avgusta 2023. godine, a smijenjen je nakon što je Inspekcija rada utvrdila da je izabran na poziciju grubim kršenjem zakona, odnosno mimo konkursa.

SDT je krajem 2022. formirao predmet protiv Lekića po krivičnoj prijavi Demokratske partije socijalista (DPS), koja je tvrdila da je on “iskorišćavanjem i prekoračenjem granica službenog položaja, zaključio štetan ugovor o kupoprodaji mrko-lignitnog uglja s Elektroprivredom Srbije po cijeni od 28,80 eura, iako je znao da to nije realna cijena uglja”. To se dešavalo u vrijeme dok je srpski energetski sistem plaćao ugalj Bosni i Hercegovini po cijeni od minimum 65 eura po toni. Iz Rudnika uglja su tada kazali da se radi o različitim kalorijskim vrijednostima uglja i da cijena ne može biti ista, prenose "Vijesti".

Pola godine kasnije, SDT je otvorio istragu zbog sumnje da je došlo do zloupotrebe službenog položaja u tom poslu, a u junu 2023. i avgustu prošle godine su službenici Specijalnog policijskog odjeljenja iz pljevaljske kompanije uzeli i poslovnu dokumentaciju u vezi s tim poslom.

To tužilaštvo je, iz iste krivične prijave, istraživalo i navode u vezi s kupovinom dampera (specijalnih kamiona) od bosansko-hercegovačke firme “BPS Ugljevik” za 3,5 miliona eura bez PDV-a, što je, kako su tvrdili iz DPS-a, bila za milion veća cijena nego za ista vozila kupljena godinu ranije.

Lekić je rekao Vijestima da je “platio ceh” zbog udesa i podnio ostavku na funkciju u RUP-u.

“Da sam sebe maltene kaznim. Osjećao sam se, kako se kaže, odgovornim, ozbiljnim čovjekom. To je malo ko uradio u Crnoj Gori, za tako sitnu, po meni, stvar. Tu nije bilo štete. Ajde, zvanično to. Ali ono auto, da sam ga uništio - ono može danas na tržištu ništa više nego da se kupi za pet, šest hiljada eura. Ljudi su uništavali i uništavaju, i svjesno i nesvjesno”, naveo je on.

Tvrdi da su ga mediji okrivili prije suđenja.

"Ali ne smeta meni - ja idem na dugu stazu. Siguran sam u sebe, da znam da postupam pravilno i da će to sve biti dobro", poručio je Lekić.