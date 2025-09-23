Nakon što je Demokratska partija socijalista najavila da će uputiti u skupštinsku proceduru interpelaciju za ocjenu rada potpredsjednika Vlade, prvenstveno Alekse Bečića, oglasio se funkcioner Demokrata i ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović

Izvor: Vlada Crne Gore

"Da budemo potpuno iskreni, da ne gubimo vrijeme na uvijanja i lažne političke formulacije, ovo nije najava interpelacije DPS-a, ovo je najava interpelacije koja se traži zbog informacija koje smo iznijeli o ubistvu Gorana Žugića i drugih za koje sam, na osnovu informacije sa kojom sam upoznao javnost, ustvrdio da ih je ubila država. Ova interpelacija je pisano priznanje straha od institucija koje više ne kleče pred organizovanim kriminalom", naveo je Šaranović, prenosi Dan.

Podsjeća da su, upravo poslanici DPS-a, koji podnose ovu interpelaciju, potpisivali zahtjeve za puštanje Zorana Lazovića na slobodu. Čovjeka koji je simbol dvodecenijskog pretvaranja službi bezbjednosti u privatne filijale najgorih kriminalnih klanova na Balkanu. Čovjeka pod čijom su komandom curile istrage, vršena krivična djela, uvezeni kriminalci iz regiona sa najbrutalnijim dosijeima i zapošljavani kadrovi bezbjednosti po preporukama šefova mafije. Čovjeka čije ime, danas, kad se pročita u sali Skupštine izaziva tišinu onih koji su mu služili, koji su ga birali i na to mjesto postavili.

"Zato i tvrdim da ova interpelacija nije napad na potpredsjednika Vlade Aleksu Bečića, koji snažno podržava veting u bezbjednosnom sektoru, ovo je napad na sve ono što više nije pod njihovom kontrolom. Napad na sektor koji je prvi put slobodan, na policiju koja ne pita više ko koga štiti, već ko je s kim sarađivao, na službe koje više ne dijele informacije šefu partije, već državnim tužiocima", ističe Šaranović.

Kako je dodao, napadaju ih zato što je veting počeo, piše Dan.

"Zato što je već 150 uniformisanih lica suspendovano zbog dokaza, zbog veza sa kriminalom, zbog uživanja opojnih droga, zbog toga što su, jedan broj njih bili sluge zla u uniformi zakona. A ovo je tek početak. Spreman je novi talas suspenzija, otkaza, krivičnih i disciplinskih postupaka. Spremne su nove provjere, spreman je zakon koji briše svaku dilemu, poligraf je obavezan, bezbjednosna provjera se sprovodi svakih pet godina, a bezbjednosna smetnja znači automatski raskid radnog odnosa. Nema više švercera u uniformi. Nema više mafijaša u kabinetu. Ko ne prođe, tamo su vrata. Ko neće na poligraf, nema šta da traži u službi", naveo je ministar.

Prema njegovim riječima, ova interpelacija dolazi baš sada, jer je konačno završena era političke kontrole nad operativnim radom

"Zato što više ne postoji broj telefona iz vrha koji može da zaustavi istragu. Zato što je kriminal koji su štitili, ostao bez zaštite. Zato što se izbor za direktora Uprave policije više ne vodi po kafanama, u restoranu Ljuba Milovića, već po procedurama i zato što je ovaj sistem počeo da radi ono što DPS nikada nije smio, da istražuje njihove zločine", navodi.

Upravo sada, kako je kazao, bezbjednosni sektor Crne Gore raspolaže ključnim informacijama o ubistvu Gorana Žugića i Belog Raspopovića, ljudi koji su, kako je već saopšteno, ubijeni od strane države.

"Ne bilo koje, nego države kojom je upravljao DPS. Ubistva koja su se godinama čuvala u ladicama, a sada su na stolu. Istina dolazi. A rekao sam vam, dosad sam iznio tek 3% onoga što imamo. Ostatak slijedi narednih dana. A politički rasplet, u parlamentu", dodaje.

"Da ih relaksiram, neće srušiti Bečića. Nećete zaustaviti mene, ni Krapovića. Nećete zaustaviti istinu. I nećete zaustaviti državu koja je odlučila da više nikad ne bude sluga zla", poručuje Šaranović.

"Više nema onog principa da isti ljudi budu i kriminal i pravda, u zavisnosti od toga ko im telefonira. Više nema, da ubica ide na odmor, a policajac na raport. Više nema da DPS piše zakone za svoje ortake iz podzemlja, više nema da bivši direktori komanduju iz kafana, a da narodu nude izvinjenja umjesto odgovornosti", navodi Šaranović, prenosi Dan.

"Ova interpelacija je dokaz da vas boli. Boli vas što vam niko više ne otvara vrata. Boli vas što vam tužioci više ne dižu telefon. Boli vas što vam je Aco Mijajlović jedini front. I boli vas, jer znate, sve što dolazi, nosi imena Mila Đukanovića i Zorana Lazovića.

I na kraju da još jednom ponovim, ovo nije interpelacija, ovo je posljednji trzaj onih koji su izgubili moć, ali još imaju strah od institucija. A, strah nije bez razloga", zaključuje.