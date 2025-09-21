Politička korupcija i nelegalno finansiranje partija polako postaju prošlost, jer će falsifikovanje potpisa birača postati krivično djelo, a mnogi će ubuduće razmisliti da li će nelegalno finansirati partije i tako rizikovati dvije godine zatvora.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Prekšaji će uskoro postati krivična djela, jer je Ministravo pravde prihvatilo da izmijeni Krivični zakonik, i time podržalo skupštinski Odbor za sveobuhvatnu izbornu reformu. Takav potez pozdrvljaju kopredsjednici Odbora, koji ubrzo nastavlja sa radom i do decembra, kada im ističe mandat, planira da potpuno izmijeni izborno zakonodavstvo, kako prenosi RTCG.

Politička korupcija i nelegalno finansiranje partija polako postaju prošlost, jer će falsifikovanje potpisa birača postati krivično djelo, a mnogi će ubuduće razmisliti da li će nelegalno finansirati partije i tako rizikovati dvije godine zatvora. U namjeri da spriječe izborne zlopotrebe kopredsjednicima Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu pomoglo je Ministarstvo pravde, od kojeg su prije dva mjeseca i tražili izmjene Krivičnog zakonika.

Kako je rekao Vasilije Čarapić (PES), kopredsjednik Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu, ohrabruje što su oni to prihvatili.

“Time mi kompletiramo jedan paket koji smo imali sa zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja. Nešto je prekršaj, nešto je krivično djelo, a smatramo da smo time postigli efekat da imamo mnogo bolju i mnogo više fer izbornu utakmicu”, kaže Čarapić, kako prenosi RTCG.

Nikola Rakočević (DPS), kopredsjednik Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu, navodi da se ovakvim prihvatanjem izmjena Krivičnog zakonika na pravi način sankcionišu sve političke partije za eventualno kršenje izbornih pravila.

“A ne samo izbornih perioda, nego i u toku kontinuiranog finansiranja političkih partija tokom redovnog rada”, rekao je Rakočević.

U Ministarstvu pravde već rade na izmjenama Krivičnog zakonika koji će nakon mišljenja Evropske komisije biti proslijeđen Skupštini na usvajanje i to najkasnije u prvom kvartalu naredne godine. U odboru nemaju dilemu šta će biti odgovor komisije.

Čarpić navodi da imamo Zakon o funkcioniranju političkih subjekata koji je bez greške.

“Dakle, on, i u smislu samog zakona, sadrži strože prekršaje. Nešto što smo do juče smatrali prekršajima ili se nije sankcionisalo uopšte sada će biti krivično djelo. I to znači učešće tužilaštva, posebno za izborne mahinacije”, poručio je Čarapić.

Kako je naveo Rakočević, ako sa predlogom budu kasnili do decembra ove godine, insistiraće iz opozicije da odbor predloži, ili grupa poslanika, izmjene i dopune Krivičnog zakonika u ovim segmentima.

“Da bi do kraja decembra mjeseca, dok traje mandat Odboru za izbornu reformu, imali izmjenu i dopunu Krivičnog zakonika”, tvrdi Rakočević.

A te izmjene nam trebaju i na putu ka Evropskoj uniji, jer evropska agenda ima jednoglasnu podršku svih poslanika. Time se i vode u Odboru za sveobuhvatnu izbornu reformu, koji će nakon perioda stagnacije – u budućnosti imati, kažu, pune ruke posla.

Čarapić dodaje da će im u narednom periodu prioriteti biti ono što je preostalo, a to su registri prebivališta i boravišta, birački spisak, zakon o političkim partijama, zakon o izboru predsjednika i slični.

Rakočević napominje da će insistirati na tome da imamo otvorene liste i da imamo direktan izbor predsjednika opština i gradonačelnika Prijestonice i Glavnog grada.

“Baš bih volio da čujem argumente onih koji će biti protiv takvog pristupa. Imam utisak, a i informacije, da dio parlamentarne većine nije saglasan sa nekim od ovih rješenja”, dodao je Rakoćević.

Vrijeme pred nama pokazaće da li Odbor može da prevaziđe sve razlike zarad većeg cilja – ulaska Crne Gore u Evropsku uniju. Za sada se čini da im ide dobro.