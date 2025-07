Parlamentarna većina i opozicija načelno su dogovorili da svi lokalni izbori u državi budu održani u jednom danu 2027. godine.

To bi, ako se realizuje, bio veliki korak ka ispunjavanju preporuka EU u pogledu izborne reforme. Kako je objašnjeno, ukoliko politički uslovi to dozvole u istom danu kada i lokalni izbori, bili bi održani i parlamentarni, jer je to redovni termin njihovog održavanja, prenosi RTCG.