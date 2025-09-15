Današnji potez vlasti neodgovoran je i kukavički, poručio je na vanrednoj pres konferenciji predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, nakon što poslanici nisu raspravljali o kandidatkinji za sudiju Ustavnog suda kako je to Milatović tražio.
“Dodatno su odlučili da prodube ustavnu krizu. Dali su do znanja da nijesu protiv kandidata već su protiv funkcionisanja Ustavnog suda. Danas svjedočimo odsustvu državne odgovornosti i političkom kukavičluku”, kazao je on i dodao da “to nije stvar političke taktite već poretka i evropske budućnosti Crne Gore.”
Ustavni sud, poručuje, stub je našeg sistema, posljednja adresa pravde i tumač u Crnoj Gori, kako prenosi Pobjeda.
“Danas je taj stub na ivici potpunog urušavanja. Građani očekuju rješenja, a ne političke kalkulacije.Ovakav potez narusava nas put u EU. Crna Gora danas država u kojoj izborni procesi ne mogu da se dovedu do kraja. Država u kojoj građanin kome je povrijeđeno pravo nema kome da se obrati. Bez Ustavnog suda svaki zakon usvojen u Skupštini može ostati na snazi makar bio potpuno i suprotnosti sa Ustavom Crne Gore. Ovo je pitanje da li Crna Gora pravna država ili nije, aodgovor su danas dali poslanici u Skupštini Crne Gore”,kazao je Milatović.
To je, kako kaže, takođe pitanje istinske posvećenosti našem EU putu.
“U maju sam predložio Mirjanu Vučinić, i od tad do danas Skupština nije otvorila raspravu a predlog nije ni razmatran. Pokazalo se da ne postoji niti jedan jedini razlog da kandidatkinja danas ne bude izabrana”, istakao je predsjednik, kako prenosi Pobjeda.