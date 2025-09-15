Današnji potez vlasti neodgovoran je i kukavički, poručio je na vanrednoj pres konferenciji predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, nakon što poslanici nisu raspravljali o kandidatkinji za sudiju Ustavnog suda kako je to Milatović tražio.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

“Dodatno su odlučili da prodube ustavnu krizu. Dali su do znanja da nijesu protiv kandidata već su protiv funkcionisanja Ustavnog suda. Danas svjedočimo odsustvu državne odgovornosti i političkom kukavičluku”, kazao je on i dodao da “to nije stvar političke taktite već poretka i evropske budućnosti Crne Gore.”

Ustavni sud, poručuje, stub je našeg sistema, posljednja adresa pravde i tumač u Crnoj Gori, kako prenosi Pobjeda.

“Danas je taj stub na ivici potpunog urušavanja. Građani očekuju rješenja, a ne političke kalkulacije.Ovakav potez narusava nas put u EU. Crna Gora danas država u kojoj izborni procesi ne mogu da se dovedu do kraja. Država u kojoj građanin kome je povrijeđeno pravo nema kome da se obrati. Bez Ustavnog suda svaki zakon usvojen u Skupštini može ostati na snazi makar bio potpuno i suprotnosti sa Ustavom Crne Gore. Ovo je pitanje da li Crna Gora pravna država ili nije, aodgovor su danas dali poslanici u Skupštini Crne Gore”,kazao je Milatović.

To je, kako kaže, takođe pitanje istinske posvećenosti našem EU putu.

“U maju sam predložio Mirjanu Vučinić, i od tad do danas Skupština nije otvorila raspravu a predlog nije ni razmatran. Pokazalo se da ne postoji niti jedan jedini razlog da kandidatkinja danas ne bude izabrana”, istakao je predsjednik, kako prenosi Pobjeda.