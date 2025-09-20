Predsjednik Skupštine Crne Gore i lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić i predsjednik i poslanik Demokratske narodne partije Milan Knežević prisustvuju vojnoj paradi "Snaga jedinstva" ispred Palate Srbija u Beogradu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

"Vijesti" su ranije objavile da će Vojsku Crne Gore (VCG) i Ministarstvo odbrane na tom događaju predstavljati dva oficira Generalštaba VCG.

To su listu kazali iz resora kojim rukovodi Dragan Krapović (Demokrate).

Redakciji je iz kabineta šefa države Jakova Milatovića i premijera Milojka Spajića (Pokret Evropa sad) nezvanično rečeno da njih dvojica nisu dobili poziv da prisustvuju današnjem događaju, dok iz kabineta predsjednika parlamenta nisu odgovorili na pitanja lista da li je Mandić dobio pozivnicu, te ako jeste, kako je odgovorio.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je sredinom avgusta da je pozvao crnogorskog premijera da dođe na vojnu paradu, “da vide kako se vojska gradi”. On je to kazao odgovarajući na Spajićev komentar da je “Srbija najveća zemlja u regionu i da je u interesu Crne Gore da se (Srbija) pridruži Evropskoj uniji i NATO-u”.

Šef Socijalističke narodne partije Vladimir Joković kazao je “Vijestima” da nema informaciju da li je pozvan.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u Palatu Srbije stigao u pratnji ministra odbrane Srbije Bratislava Gašića i načelnika Generalštaba Vojske Srbije Milana Mojsilovića

Vojna parada u Beogradu se, kako su najavili tamošnji mediji, organizuje u sklopu događaja posvećenih Danu srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Taj dan se od 2020. godine obilježava u Srbiji i Republici Srpskoj, entitetu u Bosni i Hercegovini, a 15. septembar simbolično je izabran kao datum proboja Solunskog fronta. Još uvijek nije dodat u spisak vjerskih, radnih ili neradnih praznika u Srbiji, pa se proslavlja nezvanično, ali uz podršku tamošnje Vlade.

Vojska Srbije najavila je da će na paradi biti angažovano oko 10.000 njenih pripadnika, a biće prikazano oko 2.500 sredstava naoružanja i vojne opreme, više od 600 vozila, 70 vazduhoplova i 20 plovnih objekata.

Najavljen je defile ešelona jedinica svih rodova i službi u Vojsci Srbije, kadeta Vojne akademije, kao i jedinica na vozilima i plovnih objekata Rječne flotile.

Program parade obuhvata i prikaz dijela sposobnosti Odreda vojne policije specijalne namjene “Kobre”, egzercir pripadnika Garde, kao i padobranski skok pripadnika 63. Padobranske brigade. Biće predstavljeni i borbeni sistemi koji ranije nisu prikazivani u Srbiji.

Predsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata šeik Mohamed bin Zajed Al Nahjan stigao je u Beograd veče prije parade.

Milorad Dodik, doskorašnji predsjednik Republike Srpske, jednog od dva entiteta Bosne i Hercegovine, takođe je na događaju. Dodik je na međunarodnoj listi sankcija SAD i Velike Britanije, a nedavno je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog djelovanja, čime mu je oduzet mandat predsjednika RS.

U Beogradu je i Metju Vudraf, komandant Nacionalne garde američke savezne države Ohajo.

Među zvanicama su i neimenovani brigadni general kineske vojske, ministri odbrane Kipra, Mađarske i Azerbejdžana i zamjenik ministra odbrane Francuske, prenijeli su beogradski mediji.

U medijskim izvještajima nije najavljen dolazak nekog od predstavnika zvanične Rusije.

Beogradski N1 prenosi da je žandarmerija opkolila i da potiskuje građane koji su došli prekoputa Palate Srbije, gdje se održava vojna parada.

Studenti i građani okupili su se nešto poslije 10 časova sa namjerom da se prošetaju do Palate Srbija da bi, kako su ranije rekli, pružili podršku Vojsci Srbije.

Policijska brigada i žandarmerija im, nisu, međutim, dozvolili da prođu, ali je jedna grupa građana uspjela da alterantivnim putevima, između novobeogradskih zgrada, dođe nadomak Palate Srbija.

Tu su ih pripadnici žandarmerije opkolili i ne dozvoljavaju im da budu ni na trotoaru, već ih potiskuju ka poslovnim zgradama, piše N1.

Studenti su ranije kazali da će danas organizovati skup pod sloganom "Sloboda je najskuplja srpska riječ", kao vid podrške pripadnicima Vojske Srbije koja, kako su naglasili, ne pripada jednoj stranci ili jednom čovjeku, već je vojska svih građana.

Studenti su najavili da će Vojska osjetiti podršku svog naroda i vidjeti da "narod na ulici nije protiv države".