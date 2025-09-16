Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da Evropska unija (EU) ostaje zabrinuta za stanje vladavine prava u državama kandidatima za članstvo, iako u njima postoji opipljiv napredak u toj sferi.

“Miješanje u sudske postupke, pritisci na zvaničnike koji istražuju korupciju i politizacija medijskih regulatora opstaju, što je neprihvatljivo”, rekla je Kos novinarima na konferenciji Savjeta EU za opšte poslove, nakon diskusije ministara više zemalja članica i kandidata za članstvo o vladavini prava u EU, prenosi CdM.

Tim Savjetom trenutno predsjedava Danska, a njena ministarka za evropske poslove Mari Bjere izjavila je da je vladavina prava u EU trenutno njena najvažnija vrijednost.

Bjere je rekla da su ministri tokom diskusije razgovarali o stanju vladavine prava u državama Zapadnog Balkana, sa osvrtom na Izvještaj koji je na tu temu Evropska komisija (EK) objavila u julu ove godine.

Na diskusiji Savjeta EU učestvovali su i ministri za evropske integracije Srbije, Albanije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije, koji se nisu oglasili o ishodu razgovora, prenijela je agencija Beta.

Kos je dodala da se članice EU oslanjaju na vladavinu prava, koja podrazumijeva nezavisno pravosuđe, izbore i medije, kao i da zemlje koje pretenduju na članstvo, a ne mogu da garantuju određen nivo vladavine prava, ne mogu da uđu u Uniju, prenosi CdM.

Ona je navela i da su države Zapadnog Balkana trenutno “u centru procesa proširenja”, a da im vladavina prava garantuje slobodu i snagu u tom procesu.

“Jasno je da, ukoliko kandidati ne poštuju sprovođenje vladavine prava u svojim zemljama, oni neće moći da budu članovi Unije”, rekla je Kos.

Bjere i Kos su govorile i o uvođenju dodatnih sankcija Rusiji, a one su zaključile da je potrebna jača evropska podrška Ukrajini, kao i jači otpor Rusiji.

“Rusija je prijetnja po EU. Moramo da pokažemo odlučnost i izvršimo dodatan pritisak na nju”, rekla je Bjere.

Od svih država Zapadnog Balkana, jedino se Srbija nije priključila sankcijama EU protiv Rusije.

Najviši zvaničnici Srbije i dalje održavaju bliske odnose sa Kremljom, uprkos pozivima iz Brisela da je Srbija u obavezi, kao država kandidat za članstvo u EU, da postepeno uskladi svoju spoljnu i bezbjednosnu politiku sa evropskom.