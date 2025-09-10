Mađarski premijer Viktor Orban poručio je da je Evropska unija opterećena neuspješnim politikama, kritikovao Ursulu fon der Lajen tokom njenog "Govora naciji" i najavio jačanje patriotskih snaga širom kontinenta.

Izvor: Profimedia/AFP/John Thys

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je danas da je šteta što je predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen morala da brine i da se muči tokom iznošenja stanja u EU u svom godišnjem "Govoru naciji", jer je lista mana Unije svima poznata.

"Ursula fon der Lajen danas procjenjuje stanje Unije. Šteta je što mora da brine", napisao je Orban na svojoj stranici na društvenim mrežama, prenosi Mađar Nemzet.

On je dodao da je lista mana svima poznata - usporena ekonomija, pogoršanje konkurentnosti, migraciona kriza i nasilje, gubitnički rat, besmislena zelena politika.

"Narodi Evrope su siti ovoga. Zato patriotske snage jačaju širom Evrope. Zato francuska vlada iznova i iznova propada, zato je Navrocki pobijedio u Poljskoj i zato će Andrej Babiš pobijediti u Češkoj", napisao je Orban na Fejsbuku uz opasku da je "šteta što Ursula fon der Lajen mora da pati".

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen danas je u Evropskom parlamentu održala godišnji "Govor naciji", prvi u svom drugom mandatu i navela da samo ujedinjena i ponovo ujedinjena Evropa može da bude nezavisna Evropa, da je veća i jača Unija garancija bezbjednosti za sve, kao i da je budućnost Zapadnog Balkana, Ukrajine, Moldavije u EU.