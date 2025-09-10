Odović je smijenjen s mjesta ministra u junu prošle godine, prilikom rekonstrukcije Vlade, a njegov kratkotrajan mandat obilježile su kontroverze.

Izvor: MONDO/Milica Mrvaljević

Bivši ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Janko Odović biće imenovan za specijalnog savjetnika u crnogorskoj misiji pri Evropskoj uniji, u Briselu, potvrđeno je nezvanično Televiziji Vijesti iz Vlade.

U martu ove godine, dva puta je saslušavan u Specijalnom policijskom odjeljenju, u svojstvu građanina, u istrazi oko izdavanja dozvola za gradnju kula kompanije Mia investments na prostoru Jadranskog sajma u Budvi, kao i solitera u Baru.

Tada je rekao da ne očekuje da će on biti uhapšen ali je kazao da će neko odgovarati.

Iz Specijalnog tužilaštva, na pitanja Televizije Vijesti upućena prije dvije sedmice, nisu odgovarali dokle se stiglo u istrazi ovog slučaja, prenose Vijesti.

Tokom svog mandata Odović je pokrenuo rušenje nelegalne zgrade - Lamela C, u podgoričkom naselju Zabjelo, koje je privremeno zaustavljeno odlukom podgoričkog Osnovnog suda i nikad nije nastavljeno.

Odović je ostao upamćem i po najblaže rečeno, ekscentričnom odnosu na pres konferencijama i prema novinarima, a nije poznato koji će tačno biti njegov posao u Briselu, ali se pretpostavlja da treba da pomogne u intenziviranju procesa evropskih integracija Crme Gore.