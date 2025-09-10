Rad premijera, potpredsjednika i ministara u Vladi ocjenjivan je u šest kategorija, koje se odnose na „postignute rezultate“, „samostalnost“, „stvaralačku sposobnost“, „preduzimljivost“, „preciznost i savjesnost“, te „kvalitet saradnje“, i to ocjenama od jedan do četiri

Izvor: MONDO/ Teodora Orlandić

Nezadovoljavajući rad i učinak u prvih sedam mjeseci ove godine bilježi čak osam visokih funkcionera izvršne vlasti, među kojima su potpredsjednik Vlade za obrazovanje, nauku i odnose sa vjerskim zajednicama Budimir Aleksić, te ministri poljoprivrede Vladimir Joković, kulture i medija Tamara Vujović, pomorstva Filip Radulović, turizma Simonida Kordić, dijaspore Mirsad Azemović, unutrašnjih poslova Danilo Šaranović i odbrane Dragan Krapović, kako prenosi Pobjeda.

To proizilazi iz evaluacije rada premijera, potpredsjednika i ministara u periodu od januara do avgusta ove godine, u koju je Pobjeda imala uvid i na osnovu koje je učinak kompletne Vlade sveden na prosječnu ocjenu 2,56.

Njihov rad ocjenjivan je u šest kategorija, koje se odnose na „postignute rezultate“, „samostalnost“, „stvaralačku sposobnost“, „preduzimljivost“, „preciznost i savjesnost“, te „kvalitet saradnje“, i to ocjenama od jedan do četiri, pri čemu jedan predstavlja nezadovoljavajući rezultat, dva zadovoljavajući, tri dobar, dok četiri znači „ističe se“.

Nezadovoljavajući rezultat potpredsjednik Aleksić ostvario je u pet od ukupno šest ocjenjivanih kategorija, dok je prelaznu ocjenu dva dobio samo za samostalnost.

Njegov rad je time ocijenjen sa 1,16, što predstavlja najnižu prosječnu ocjenu u analiziranom periodu.

Nešto bolju, ali takođe nezadovoljavajuću prosječnu osjenu 1,50, dobili su Vladimir Joković i Tamara Vujović.

Jokovićev rad ocijenjen je jedinicom u pet kategorija, dok je za samostalnost dobio najvišu ocjenu četiri.

Vujović je jedinicu dobila u kategorijama postignutih rezultata, samostalnosti i preduzimljivosti, a dvojku za stvaralačku sposobnost, preciznost i savjesnost, te za kvalitet saradnje.

Prosječnom ocjenom 1,66 ocijenjeni su ministri pomorstva Filip Radulović i turizma Simonida Kordić.

Radulović ocjenu jedan dobio je za postignute rezultate, preduzimljivost i kvalitet saradnje, dok je njegova samostalnost ocijenjena trojkom, a stvaralačka sposobnost i preciznost i savjesnost dvojkom.

Kordić je jedinicu dobila za stvaralačku sposobnost i kvalitet saradnje, dok je njen rad u preostalim kategorijama ocijenjen dvojkom.

Rad ministara dijaspore Mirsada Azemovića, unutrašnjih poslova Danila Šaranovića i odbrane Dragana Krapovića ocijenjen je prosječnom ocjenom 1,83.

Azemović jedinicu bilježi u sferi postignutih rezultata, dok je u svim ostalim kategorijama dobio dvojku.

Šaranović ima dvije jedinice, i to u kategorijama samostalnosti i kvaliteta saradnje, dok je dvojku dobio za postignute rezultate, preduzimljivost i preciznost i savjesnost, a trojku za stvaralačku sposobnost.

Krapović je jedinicu dobio za samostalnost, a dvojku u svim preostalim kategorijama.

Jedva zadovoljavajući učinak, odnosno prosječnu ocjenu dva, bilježi ministar bez portfelja Milutin Butorović. On je jedinicu dobio za postignute rezultate, dvojku za samostalnost, preduzimljivost, preciznost i savjesnost, kao i za kvalitet saradnje, dok je njegova stvaralačka sposobnost ocijenjena trojkom.

Prosječnu ocjenu 2,16 za svoj učinak dobili su potpredsjednici Vlade za infrastrukturu i regionalni razvoj Milun Zogović, za bezbjednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku Aleksa Bečić, kao i ministri ljudskih i manjinskih prava Fatmir Đeka i urbanizma Slaven Radunović.

Rad njihovih kolega na čelu resora ekologije Damjana Ćulafića ocijenjen je sa 2,33, dok prosječnu ocjenu 2,50 dijele ministri regionalnog razvoja Ernad Suljević, sporta i mladih Dragoslav Šćekić, kao i potpredsjednik Vlade za politički sistem, pravosuđe i upravu Momo Koprivica.

Potpredsjednik Vlade za vanjske i evropske poslove Filip Ivanović dobio je prosječnu ocjenu 2,66, dok su ministri javne uprave Maraš Dukaj i rada Naida Nišić ocijenjeni sa 2,83.

Dobar rezultat u analiziranom periodu imali su ministri saobraćaja Maja Vukićević, socijalnog staranja Damir Gutić i energetike i rudarstva Admir Šahmanović, zbog čega su ocijenjeni prosječnom ocjenom tri.

Malo jaču trojku, odnosno prosječnu ocjenu 3,16 dobili su premijer Milojko Spajić, kao i ministri zdravlja Vojislav Šimun i ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj.

Dobar učinak u analiziranom periodu imali su ministar finansija Novica Vuković, čiji je rad ocijenjen sa 3,83, kao i ministarke javnih radova i evropskih poslova Majda Adžović i Maida Gorčević, koje dijele prosječnu ocjenu 3,66.

Svojim radom i postignutim rezultatima u periodu od januara do avgusta ove godine naročito se istakla ministarka prosvete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović koja je jedina, među trideset dvoje najviših vladinih funkcionera, zavrijedila najvišu prosječnu ocjenu četiri.

Jakšić Stojanović je tu ocjenu dobila u svih šest ocjenjivanih kategorija, odnosno za postignute rezultate, samostalnost, stvaralačku sposobnost, preduzimljivost, preciznost i savjesnost, kao i za kvalitet saradnje.

Polje „prosječna ocjena“, koje se odnosi na učinak šefa diplomatije Ervina Ibrahimovića i ministra pravde Bojana Božovića ostalo je prazno u dokumentu u koji je Pobjeda imala uvid, ali na osnovu ocjena koje su dobili po kategorijima proizilazi da je prosjek obojice 3,33.

Ibrahimović je ocjene četiri dobio za postignuti rezultate i samostalnost, dok u svim ostalim kategorijama ima trojku.

Božović, sa druge strane, četvorke bilježi u kategorijama stvaralačka sposobnost, preduzimljivost i kvalitet saradnje, trojke za samostalnost i preciznost i savjesnost, dok je dvojku dobio za postignute rezultate.