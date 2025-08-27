Najnovije istraživanje javnog mnjenja, koje je sprovela agencija IPSOS, pokazalo je da čak 47 odsto građana vjeruje da Crna Gora ide pogrešnim putem. Da ide u dobrom smjeru smatra 35 odsto ispitanih građana.

Izvor: Vlada Crne Gore

Prema ocjeni ispitanih građana, najveći problemi u državu su ekonomske prirode, rast cijena, visoki troškovi života..., a ne zaostaju ni korupcija, kriminal i politička stabilnost. Najveće povjerenje ukazano je premijeru Milojku Spajiću, sadašnjem i bivšem predsjedniku, Jakovu Milatoviću i Milu Đukanoviću, te liderima GP URA i DNP-a, Dritanu Abazoviću i Milanu Kneževiću.

Najnovije istraživanje javnog mnjenja, koje je sprovela agencija IPSOS, kako je objavila RTCG, pokazalo je da čak 47 odsto građana vjeruje da Crna Gora ide pogrešnim putem. Da ide u dobrom smjeru smatra 35 odsto ispitanih građana. U odnosu na istraživanje koje je sprovedeno samo mjesec ranije, procenat onih koji ne vjeruju da se donose prave odluke porastao je za čak osam odsto. Naime, rezultati prethodnog istraživanja pokazali su da je 44 odsto ispitanih bilo uvjereno da Crna Gora ide u dobrom smjeru, dok je onih koji su mislili drugačije bilo 39 odsto.

Najveće povjere građana, kada je riječ o institucijama, uživa Srpska pravoslavna crkva, a slijede je Vojska Crne Gore i policija. Istraživanje je pokazalo i da su u prvih pet institucija po povjerenju građana još i Predsjednik države i Predsjednik Vlade.

Kada je riječ o povjerenju u ličnosti i dalje je najveći procenat onih koji ne vjeruju nijednoj – 31 odsto. Od političara koji uživaju najveće povjerenje, na prvom mjestu je premijer Milojko Spajić, kome vjeruje devet odsto ispitanih. U odnosu na prethodno istraživanje, povjerenje u premijera palo je za jedan odsto. Slijedi ga lider GP URA Dritan Abazović sa sedam odsto podrške ispitanih, Milan Knežević i Milo Đukanović sa po šest odsto, te Jakov Milatović sa četiri odsto ispitanika.

Najbolje ocijenjeni političar je lider DNP-a Milan Knežević, slijede premijer i predsjednik, Milojko Spajić i Jakov Milatović, a u prvih pet najbolje ocijenjenih političara su još Dritan Abazović i Milo Đukanović.

Istraživanje je pokazalo i da kada bi se sada održali izbori, najbolji rezultat bi mogla da očekuje Demokratska partija socijalista. Naime, najveći broj ispitanih građana, 24 odsto, podršku bi dalo DPS-u. Pokret Evropa sad podržalo bi 20 odsto ispitanih, a Demokrate imaju podršku osam odsto građama, po sedam URA i Evropski savez. Bošnjačka stranka je na četiri odsto podršle, Pokret Preokret na tri odsto, a ostale partije imale su ispod dva odsto podrške, pokazalo je istraživanje IPSOSA.

Najznačajniji problemi koje su ispitanici naveli su ekonomske prirode. Na prvom mjestu su rast cijena, visoki troškovi života, te inflacija, koje je navelo 11 odsto ispitanika, zatim je generalno stanje u ekonomiji i ekonomska kriza sa šest odsto. U prvih pet najznačajnijih problema su još korupcija koju je navelo šest odsto građana, te kriminal i politička nestabilnost koje je kao jedan od najvećih problema istaklo po pet odsto ispitanih.

Istraživanje je sprovedeno od 29. jula do 12. avgusta na uzorku od 1.025 punoljetnih građana.