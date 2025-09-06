Pokret Evropa sad (PES) saopštio je da su polomljena vrata njihovih stranačkih prostorija u Pljevljima.

Izvor: Evropa sad

"Ovaj čin predstavlja pokušaj da se zaustavi energija promjena koja je u našem gradu sve vidljivija. Jasno poručujemo: ni lomljenje vrata, ni bilo kakvi pritisci neće nas obeshrabriti niti zaplašiti", saopšteno je iz PES-a.

Dodaju da "oni koji nemaju ni program ni viziju pribjegavaju vandalizmu i pokušavaju da zadrže duh prošlosti obilježene stagnacijom i podjelama".

"Njihovo jedino oružje je destrukcija. Naše - povjerenje građana i jasna vizija budućnosti. Dodatnu težinu ovom napadu daje činjenica da se dogodio neposredno nakon što smo predstavili ključne razvojne šanse za Pljevlja - projekte toplifikacije grada i unapređenja sistema vodosnabdijevanja, kao i ulaganja u školsku i zdravstvenu infrastrukturu".

Iz PES-a navode i da su "umjesto dijaloga o budućnosti, suočeni s pokušajem zastrašivanja i podjela".

"Dok naši politički protivnici nude destrukciju i podgrijavaju nacionalizam i netrpeljivost, mi istrajavamo na politici koja spaja ljude i nudi konkretna rješenja. Projekti koje sprovodimo - toplifikacija, ekološka rekonstrukcija TE 'Pljevlja', izmještanje korita rijeke Ćehotine, brza cesta Crnča–Pljevlja–Goražde, nova bolnica, zatvoreni bazen i multifunkcionalna sala, rekonstrukcija Doma vojske u Centar za smještaj sportista, sportsko-rekreativni kompleks Borovičko jezero, kao i stambeno-poslovni i poslovno-turistički kompleksi – mijenjaju Pljevlja iz korijena. Dvanaest novih biznis jedinica iz Plana poslovne transformacije već funkcioniše, a građevinska grupa i asfaltna baza posluju na tržištu. Ulaganja u obrazovanje dodatno učvršćuju temelje razvoja", piše u saopštenju.