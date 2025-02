Iz institucije, na čijem je čelu Milorad Marković, kazali da će nastaviti da upućuju nadležna tužilaštva na slanje urgencija onima koji ne omogućavaju vođenje postupaka.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Vrhovno državno tužilaštvo (VDT) očekuje da sve nadležne institucije pravovremeno donesu neophodne odluke i time omoguće nesmetano vođenje postupaka u nadležnim tužilaštvima.

To su “Vijestima” saopštili iz VDT-a, odgovarajući na pitanja - kako gledaju na to što Administrativni odbor Skupštine gotovo pet mjeseci ne odlučuje o zahtjevu Višeg državnog tužilaštva Podgorica o ukidanju imuniteta poslaniku Nove srpske demokratije (NSD) Marku Kovačeviću, smatraju li da to predstavlja zloupotrebu i kršenje propisa, te namjeravaju li da preduzmu nešto zbog nepostupanja parlamentarnog radnog tijela u tom slučaju.

Odbor, na čijem je čelu poslanica Pokreta Evropa sad (PES) Jelena Nedović, ignoriše zahtjev Višeg tužilaštva iako im je ta institucija dostavila u međuvremenu zatražene kopije spisa predmeta, a potom i urgirala da daju odobrenje za krivično gonjenje Kovačevića zbog krivičnog djela - izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje.

Iz VDT-a podsjećaju da je Više tužilaštvo dostavilo Odboru zahtjev (17. septembra prošle godine), a potom i urgenciju (17. decembra) jer je Ustavom (član 86) propisano da se protiv parlamentarca ne može pokrenuti krivični postupak, niti mu se može odrediti pritvor bez odobrenja Skupštine, osim ako je zatečen u vršenju krivičnog djela za koje je propisana kazna u trajanju dužem od pet godina zatvora. Navode da pitanje zašto Odbor ne odlučuje po zahtjevu i urgenciji - nije za VDT, već za parlamentarno tijelo.





“Vrhovno državno tužilaštvo nastaviće da nadležna državna tužilaštva upućuje na dostavljanje urgencija svim institucijama koje blagovremeno ne dostavljaju tražene podatke neophodne za dalje vođenje konkretnih postupaka. Istovremeno, od svih nadležnih institucija očekuje da blagovremenim dostavljanjem traženih informacija i donošenjem neophodnih odluka omoguće nesmetano vođenje postupaka u nadležnim državnim tužilaštvima”, poručili su iz institucije na čijem je čelu vrhovni državni tužilac Milorad Marković.

Nedović je u više navrata pravdala ignorisanje zahtjeva Višeg tužilaštva riječima da čekaju da im ono dostavi optužni predlog protiv Kovačevića. Međutim, da bi predlog bio podignut, mora se okončati krivični postupak, a on ne može ni početi dok se predstavniku NSD-a ne ukine imunitet, pišu "Vijesti".

Više tužilaštvo formiralo je predmet povodom govora Kovačevića na obilježavanju 166 godina od bitke na Grahovu, sredinom juna. On je tada, kao predsjednik Opštine Nikšić, izjavio da će “s onima koji neće da budu kao braća, nego da liče na Turke, postupati kao prema Turcima”. To je rekao obraćajući se “bivšim vlastodršcima i njihovim pulenima”.

“... Mi ćemo raditi na tome da se i oni sjete naše stare slave, da se i oni sjete naših predaka, da i oni zajedno s nama uznose Bogu molitvu, kao što smo je mi danas uznijeli i kao što su je uznosili hrišćanski ratnici srpske vojske Crnogoraca i Hercegovaca na Grahovcu prije 166 ljeta... Bićemo strpljivi, čekaćemo uvijek otvorenog srca i otvorenih ruku s pitanjem - jesmo li braća? A ako neko neće da budemo braća, ako neko hoće više da liči na Turke, onda ćemo prema njima kao i prema Turcima postupati”, naveo je Kovačević.





Kovačević je potom nekoliko puta, pa i nakon davanja izjave policiji u junu, saopštio da nije nikoga vrijeđao, niti da je kome prijetio, i da su “sve ostalo - konstrukcije onih koji ih prave”.

Ako parlamentarac protiv kog tužilaštvo traži vođenje krivičnog postupka, odnosno oduzimanje imuniteta, pripada vladajućoj većini, ona može preglasati manjinu i odbiti predlog. To se desilo u martu prošle godine, kad je Odbor odlučio da predloži zakonodavnom domu da ne daje odobrenje da se protiv potpredsjednika Vlade i ministra ekonomskog razvoja Nika Đeljošaja (Albanska alternativa) može pokrenuti krivični postupak po zahtjevu Osnovnog državnog tužilaštva Podgorica zbog krivičnog djela pozivanja na otpor.





Zahtjev o Čapuniju godinu u fioci

Zahtjev u vezi Kovačevića nije ni jedini, ali ni onaj koji je najduže u “fioci” Administrativnog odbora - na ukidanje imuniteta poslaniku Albanske alijanse Iliru Čapuniju čeka se skoro godinu.

Prije pet dana zbog toga je, u Višem sudu u Podgorici, odgođeno suđenje bivšim čelnicima Opštine Ulcinj, optuženima zbog nezakonitog zapošljavanja. Da se ukine imunitet Čapuniju, zahtijeva Specijalno državno tužilaštvo (SDT), navode "Vijesti".





Sutkinja Višeg suda Vesna Kovačević, rekla je tada da Skupština nije odgovorila na brojne dopise SDT-a i Višeg suda.

Specijalna tužiteljka Sanja Jovićević, precizirala je da je posljednji, treći zahtjev za ukidanje imuniteta Čapuniju poslala 11. februara šefu parlamenta Andriji Mandiću (NSD), a prvi - 26. februara prošle godine.

Mandić je prošle sedmice, gostujući na “Prvoj Teleziviji”, rekao da je “iza nas” ono što je bilo “normalno” za vrijeme trodecenijske vlasti Demokratske partije socijalista - “da možete da hapsite poslanike, da ih ‘stavljate u zatvore’ bez skidanja imuniteta... “.

Nedović nije odgovorila na pitanje o tome zašto Odbor ne ukida imunitet Čapuniju.