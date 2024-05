Šušić je ocijenio da je prirodno da politički subjekt kao što je Pokret Evropa sad, koji je, kako kaže, nastao i nastupio ekspazivno u kratkom vremenskom periodu, nakon pozicioniranja na različitim nivoima vlasti, uđe u procese određenog raslojavanja i podjela

Izvor: PGbiro

Ako ne bude sjednice Skupštine Glavnog grada, ako dođe do odlaganja zbog bilo čijeg partijskog ili ličnog stava da ne treba da vrši funkciju na koju se obavezao i za koju je plaćen, izbori su izgledna opcija. Za svoje ideje i zahtjeve, svi neka se bore u parlamentu, ali opstrukcija nije opcija koju ćemo tolerisati, kazao je za Gradski portal Mitar Šušić, odbornik Nove srpske demokratije u Skupštini Glavnog grada. Sjednica podgoričkog parlamenta zakazana je za ponedjeljak 27. maj.

Šušić je rekao da mora postojati svijest da izlazak iz faktički 75 godina dugog jednopartijskog sistema sa sobom donosi dinamičan politički život koji ponekad zna biti konfuzan.

„Ta situacija je sada prisutna u našem društvu, kako na državnom, tako i na lokalnom nivou, ali mislim da nema razloga za brigu – samo se treba fokusirati na to da svako od nas u domenu svojih mogućnosti i odgovornosti da svoj maksimum, bez dramaturgije povodom svakog poteza političkih konkurenata, ali i partnera“, izjavio je Šušić.

Šušić je ocijenio da je prirodno da politički subjekt kao što je Pokret Evropa sad, koji je, kako kaže, nastao i nastupio ekspazivno u kratkom vremenskom periodu, nakon pozicioniranja na različitim nivoima vlasti, uđe u procese određenog raslojavanja i podjela.

„Ne uspijevam da shvatim liniju te podjele i čini mi se, a to je opet vrlo svojstveno crnogorskom shvatanju politike, da je ta linija više produkt ličnih ambicija i sukoba sujeta, nego ideološkog ili programskog opredjeljenja. U svakom slučaju, bilo bi dobro da svi akteri te podjele shvate da su u kratkom roku zauzeli važne državne funkcije i da bi se svi trebali fokusirati da daju sve od sebe da to što ih je pomalo neočekivano zapalo, rade najbolje što mogu, umjesto što se iscrpljuju u međusobnim i narodu nejasnom konfliktu i nadmudrivanju“, naglasio je Šušić.

Ističe da Nova srpska demokratija ne želi da arbitrira u tom postupku, no dodaje da su primorani da štite održivost sistema i koalicioni sporazum u Podgorici.

„Zbog toga se kritički odnosimo prema svakoj akciji koja usporava rad lokalne uprave, narušava dogovore i izgrađeno povjerenje i daje primat užem setu interesa. Očekujem da svi drugi akteri shvate da nikakva opstrukcija sopstvene vlasti, vlasti koju već vršite – ne vodi dobrom rezultatu“, istakao je Šušić.

Izbori mogući ali neopravdani

Šušić podrctava da su izbori uvijek mogući ali njihova opravdanost u ovom trenutku nije, kako ocjenjuje, lako uočljiva.

„Ne služe izbori samo tome da se partije u svakom trenutku kada to požele nadmeću u procentima i mandatima. Aktuelna većina napravila je ubjedljiv izborni rezultat – i dobili smo mandat na bazi konkretnih obećanja i najave određenih reformi. Treba da se usmjerimo na to da ih realizujemo, zajedno, jer je jedino tako i moguće doći do rezultata. Ne postoji kriza vlasti u tom programskom smislu, a izazivanje izbora samo da bi se opet izmjerili, i vjerovatno opet nastavili zajedničku priču je prilično neodgovorno i zamorno za građane“, saopštio je Šušić.

On je kazao da koliko god bilo neracionalno, izbori su mogući i neophodni ako se među većinom javi, kako navodi, suluda ideja da opstrukcijom vlasti čiji ste dio promovišete partikularne političke interese, piše Gradski portal.

„Dakle, Podgorici nisu potrebni vanredni izbori, ali prije ćemo gledati vanredne izbore, nego što ćemo dozvoliti tzv. budvanski, andrijevački ili bilo koji drugi neodgovoran scenario“, naglasio je Šušić.

Kako navodi, dobar test će biti sjednica zakazana za ponedjeljak i dodaje da ukoliko ne dođe do njenog održavanja, izbori postaju izgledni.

„Ako ne bude sjednice, ako dođe do odlaganja zbog bilo čijeg partijskog ili ličnog stava da ne treba da vrši funkciju na koju se obavezao i za koju je plaćen, izbori su izgledna opcija. Za svoje ideje i zahtjeve, svi neka se bore u parlamentu, ali opstrukcija nije opcija koju ćemo tolerisati“, kazao je Šušić.

Šušić je, govoreći o 11 inicijativa Pokreta za Podgoricu, Pokreta za promjene i GP URA, kazao da ti predlozi trebaju da dobiju svoju zakonsku i političku formu kako bi dobili podršku.

„S obzirom da se ne radi o zahtjevima grupe građana, već inicijativama izabranih predstavnika političkih subjekata, očekujem da navedene inicijative budu pretočene u pravno i politički validne forme – predloge odluka i kao takve predložene Skupštini na usvajanje. Na taj način bi svi mi bili u prilici da ozbiljno analiziramo dostavljene predloge, njihovu zakonsku osnovu, sistemsku izvodljivost i primjenjivost, kao i analizu uticaja na budžet“, kazao je Šušić.

Podsjetio je da je skupština Glavnog grada na poslednjem zasijedanju u 2023 godini, glasovima odbornika većine, među kojima su i kolege iz kluba 11, usvojili Odluku o budžetu za 2024. godinu, u kojoj su jasno strukturirani planirani prihodi, rashodi, investicije i kapitalni projekti za tekuću godinu, piše Gradski portal.

„Svakako, i mimo toga, svaku dobru inicijativu usaglašenu sa zakonom i opštinskim propisima , koja bude predložena Skupštini, mi ćemo podržati“, zaključio je Šušić.

reklama

Šušić je rekao da mora postojati svijest da izlazak iz faktički 75 godina dugog jednopartijskog sistema sa sobom donosi dinamičan politički život koji ponekad zna biti konfuzan.

„Ta situacija je sada prisutna u našem društvu, kako na državnom, tako i na lokalnom nivou, ali mislim da nema razloga za brigu – samo se treba fokusirati na to da svako od nas u domenu svojih mogućnosti i odgovornosti da svoj maksimum, bez dramaturgije povodom svakog poteza političkih konkurenata, ali i partnera“, izjavio je Šušić.

Nejasne podjele

Šušić je ocijenio da je prirodno da politički subjekt kao što je Pokret Evropa sad, koji je, kako kaže, nastao i nastupio ekspazivno u kratkom vremenskom periodu, nakon pozicioniranja na različitim nivoima vlasti, uđe u procese određenog raslojavanja i podjela.

„Ne uspijevam da shvatim liniju te podjele i čini mi se, a to je opet vrlo svojstveno crnogorskom shvatanju politike, da je ta linija više produkt ličnih ambicija i sukoba sujeta, nego ideološkog ili programskog opredjeljenja. U svakom slučaju, bilo bi dobro da svi akteri te podjele shvate da su u kratkom roku zauzeli važne državne funkcije i da bi se svi trebali fokusirati da daju sve od sebe da to što ih je pomalo neočekivano zapalo, rade najbolje što mogu, umjesto što se iscrpljuju u međusobnim i narodu nejasnom konfliktu i nadmudrivanju“, naglasio je Šušić.

Ističe da Nova srpska demokratija ne želi da arbitrira u tom postupku, no dodaje da su primorani da štite održivost sistema i koalicioni sporazum u Podgorici.

„Zbog toga se kritički odnosimo prema svakoj akciji koja usporava rad lokalne uprave, narušava dogovore i izgrađeno povjerenje i daje primat užem setu interesa. Očekujem da svi drugi akteri shvate da nikakva opstrukcija sopstvene vlasti, vlasti koju već vršite – ne vodi dobrom rezultatu“, istakao je Šušić.

Izbori mogući ali neopravdani

Šušić podrctava da su izbori uvijek mogući ali njihova opravdanost u ovom trenutku nije, kako ocjenjuje, lako uočljiva.

„Ne služe izbori samo tome da se partije u svakom trenutku kada to požele nadmeću u procentima i mandatima. Aktuelna većina napravila je ubjedljiv izborni rezultat – i dobili smo mandat na bazi konkretnih obećanja i najave određenih reformi. Treba da se usmjerimo na to da ih realizujemo, zajedno, jer je jedino tako i moguće doći do rezultata. Ne postoji kriza vlasti u tom programskom smislu, a izazivanje izbora samo da bi se opet izmjerili, i vjerovatno opet nastavili zajedničku priču je prilično neodgovorno i zamorno za građane“, saopštio je Šušić.

On je kazao da koliko god bilo neracionalno, izbori su mogući i neophodni ako se među većinom javi, kako navodi, suluda ideja da opstrukcijom vlasti čiji ste dio promovišete partikularne političke interese.

„Dakle, Podgorici nisu potrebni vanredni izbori, ali prije ćemo gledati vanredne izbore, nego što ćemo dozvoliti tzv. budvanski, andrijevački ili bilo koji drugi neodgovoran scenario“, naglasio je Šušić.

Kako navodi, dobar test će biti sjednica zakazana za ponedjeljak i dodaje da ukoliko ne dođe do njenog održavanja, izbori postaju izgledni.

„Ako ne bude sjednice, ako dođe do odlaganja zbog bilo čijeg partijskog ili ličnog stava da ne treba da vrši funkciju na koju se obavezao i za koju je plaćen, izbori su izgledna opcija. Za svoje ideje i zahtjeve, svi neka se bore u parlamentu, ali opstrukcija nije opcija koju ćemo tolerisati“, kazao je Šušić.

Neophodna pravna i politička formulacija

Šušić je, govoreći o 11 inicijativa Pokreta za Podgoricu, Pokreta za promjene i GP URA, kazao da ti predlozi trebaju da dobiju svoju zakonsku i političku formu kako bi dobili podršku.

„S obzirom da se ne radi o zahtjevima grupe građana, već inicijativama izabranih predstavnika političkih subjekata, očekujem da navedene inicijative budu pretočene u pravno i politički validne forme – predloge odluka i kao takve predložene Skupštini na usvajanje. Na taj način bi svi mi bili u prilici da ozbiljno analiziramo dostavljene predloge, njihovu zakonsku osnovu, sistemsku izvodljivost i primjenjivost, kao i analizu uticaja na budžet“, kazao je Šušić.

Podsjetio je da je skupština Glavnog grada na poslednjem zasijedanju u 2023 godini, glasovima odbornika većine, među kojima su i kolege iz kluba 11, usvojili Odluku o budžetu za 2024. godinu, u kojoj su jasno strukturirani planirani prihodi, rashodi, investicije i kapitalni projekti za tekuću godinu.

„Svakako, i mimo toga, svaku dobru inicijativu usaglašenu sa zakonom i opštinskim propisima , koja bude predložena Skupštini, mi ćemo podržati“, zaključio je Šušić.