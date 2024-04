Statutom Glavnog grada predviđena je mogućnost razrješenja prvog čovjeka Podgorice ako ne podnese taj izvještaj do kraja marta za prethodnu godinu

Odbornici opozicije u Skupštini Glavnog grada najvjerovatnije će do kraja naredne sedmice podnijeti inicijativu za razrješenje gradonačelnice Podgorice Olivere Injac, zbog toga što lokalnom parlamentu nije u roku dostavila izvještaj o radu. Iako predlog još nisu podnijeli, podršku za smjenu Injac već traže u redovima partija podgoričke vlasti.

To je “Vijestima” rekao predsjednik kluba Socijaldemokrata (SD) i Liberalne partije (LP) Miloš Mašković, navodeći da Injac nije Skupštini do 31. marta, kad je bio zadnji rok za to, predala izvještaj o svom radu i radu organa uprave i službi za 2023. godinu.

Statutom Glavnog grada predviđena je mogućnost razrješenja prvog čovjeka Podgorice ako ne podnese taj izvještaj do kraja marta za prethodnu godinu. Injac je izabrana na funkciju 13. marta prošle godine.

Iz Glavnog grada juče nisu odgovorili “Vijestima” na pitanja šta će biti njihov odgovor ako opozicija podnese inicijativu za smjenu Injac, kao ni zašto izvještaj nije dostavljen do kraja marta, već 16. aprila.

Statutom je predviđeno da se o razrješenju gradonačelnika odlučuje tajnim glasanjem, većinom glasova ukupnog broja odbornika. Podgorički parlament ima 58 predstavnika, od čega 34 pripadaju vlasti, a 24 opoziciji. To znači da je opoziciji potrebno najmanje šest glasova iz vlasti za razrješenje Injac.

Mašković je kazao da su u toku neformalni pregovori “s određenim odborničkim klubovima unutar vladajuće većine”, među kojima, kako je naveo, “postoji raspoloženje da zbog ovog stanja razriješe Injac”.

“Za koju ne smatraju da na adekvatan način obavlja svoj posao”, dodao je.

Mašković je rekao da ga to ne čudi, s obzirom na to da je u okviru Glavnog grada došlo do preraspodjele moći unutar vladajuće većine.

“Znamo da Pokret Evropa sad (PES) više nije najjači odbornički klub i da imamo novi najjači klub unutar vladajuće većine, koji ima 11 odbornika. Potpuno mi je i prirodno i očekivano da možda taj najjači klub očekuje da ima svog gradonačelnika”, istakao je Mašković.

Raskolom u PES-u, tu partiju napustilo je pet odbornika koji su formirali Pokret za Podgoricu i s Građanskim pokretom (GP) URA i Pokretom za promjene (PzP) dogovorili zajedničko djelovanje. Oni imaju 11 odbornika i najbrojnija su grupacija u gradskoj skupštini.

Mašković je saopštio da su “neformalni razgovori mnogo značajniji od formalnih”, i da je njegova pretpostavka da će vrlo brzo, možda i naredne sedmice, “uslijediti prvi krug razgovora s odborničkim klubovima unutar opozicije”.

“Mogu vam slobodno najaviti da će nedvosmisleno biti podrške u tom smislu”, poručio je.

Odbornica Pokreta za Podgoricu Nađa Ljiljanić, kazala je juče Gradskoj TV da će se taj politički subjekt izjasniti o inicijativi opozicije kad je dobije. Rekla je da se pokret obratio Injac da ih primi na sastanak kako bi obrazložili inicijative koje su pripremili, a koje se, kako je navela, “tiču boljih puteva, vodosnabdijevanja”.

“Mi smo poslali inicijativu PES-u da nastavimo pregovore, dogovore. Da mi želimo da preuzmemo političku odgovornost u izvršnoj vlasti, da svi ljudi koji su sa referencama došli u Glavni grad budu sačuvani, da se svi ljudi koji ne obavljaju posao kako treba zamijene boljim”, poručila je.

Opoziciju, osim kluba na čijem je čelu Mašković, predstavljaju i klub Demokratske partije socijalista (DPS) i klub Socijaldemokratske partije (SDP), Bošnjačke stranke (BS) i Građanske inicijative “21. maj”.

Kad je riječ o vlasti, u njoj su, osim nove grupacije, predstavnici PES-a, Demokrata, partija bivšeg Demokratskog fronta (DF) i nezavisni odbornici.

Mašković je rekao “Vijestima” da u slučaju da s partijama vlasti bude dogovoreno razrješenje Injac, uvijek postoji mogućnost da dogovor ne bude ispoštovan, jer se tajno glasa.

“... I nikakav ishod me ne bi iznenadio, uprkos eventualnim dogovorima, s obzirom na to da je Skupština politički kolektivni organ koji donosi političke odluke... Zakonska rješenja decidno govore do kad se izvještaj mora dostaviti Skupštini na razmatranje i ukoliko se to ne desi - da ona može razriješiti gradonačelnicu”, naveo je Mašković.

On je istakao da činjenica da izvještaj nije dostavljen u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi i Statutom Glavnog grada, povlači za sobom inicijativu za razrješenje Injac.

“Nedostavljanje jednog ovakvog izvještaja oslikava, prije svega, netransparentnost u radu gradske uprave, jer je ovo jedan od osnovnih načina da i opozicija, ali i cjelokupna javnost, ostvare uvid u ono što su rezultati gradske uprave za prvih godinu dana njihovog rada”, dodao je Mašković.

Sagovornik je naglasio da nedostavljanje izvještaja, osim što je, “politički promašaj”, na “najdirektniji mogući naćin ugrožava građane glavnog grada”.

“Prije svega, zbog činjenice da kroz taj izvještaj brojni investitori s međunarodnog nivoa ostvaruju uvid u realizovane investicije u gradu i na osnovu toga planiraju dalji rad na ovim prostorima. To će biti prije svega detektovano kao jedan od ključnih problema, a znamo da Glavni grad ionako već godinu dana muku muči ne samo sa stranim, već i s domaćim investicijama. Znamo da je realizacija kapitalnog budžeta na nikakvom nivou”, ocijenio je Mašković.

On je kazao da je prošlo već nekoliko dana otkad je otkrivena “afera vezana za nedostavljanje ovog izvještaja, a da se iz kabineta gradonačelnice i dalje ne oglašavaju po ovom pitanju”.

Mašković je “Vijestima” dostavio dopis koji je uputio sekretaru Skupštine Milošu Giljenu, a koji ga je informisao da u revidiranom dnevnom redu s prethodne sjednice lokalnog parlamenta - nema izvještaja.

“... Da među povučenim tačkama nema izvještaja, i informiše me da od 21. marta, kad je bila posljednja sjednica inicijalno zakazana, pa do 1. aprila u skupštinsku proceduru nije stigao niti jedan materijal za razmatranje za narednu sjednicu, što znači da nije stigao ni izvještaj”, kazao je Mašković.

Istakao je da ga zabrinjava činjenica da je izvještaj predat tek 16. aprila oko 16 časova, nakon što je održao konferenciju za medije na kojoj upoznao javnost sa činjenicom da dokument nije predat na vrijeme. To piše u kopiji iz interne dostavne knjige Skupštine Glavnog grada u periodu od 29. marta do 16. aprila, koju je Giljen dostavio Maškoviću.

“Ono što su moja saznanja je da će tu biti posla i za Upravnu inspekciju. Na zaposlene u Glavnom gradu vršen je strahovit pritisak da rade određene radnje koje nisu u skladu sa zakonom, a sve kako bi se prikrilo neznanje i nezakonje koje sprovodi gradska uprava na čelu s Injac”, poručio je Mašković.

Iz Glavnog grada nisu odgovorili “Vijestima” da li je tačno da se na zaposlene u Glavnom gradu vršio pritisak da u ovom slučaju preduzimaju radnje koje nisu u skladu sa zakonom.

Mašković je kazao da će biti dobro da građani čuju “za sva nedjela gradske uprave”.

“Biće to izvrsna prilika da ih upoznamo sa svim spornim događanjima, onim najnovijim, na primjer, da će Proljećni pazar u Podgorici biti organizovan u suprotnosti s odlukama Skupštine”.

On je kazao da je odlukom predviđeno da pazar bude održan od 29. do 15. maja, a da Glavni grad “očigledno ima druge planove”, pa ga sprovodi od 17. do 21. maja.

To je, kako je kazao, slučaj bez presedana i “nonsens kojim se ugrožava integritet Skupštine, jer Glavni grad svjesno krši odluke sopstvene Skupštine”.

“Kako građani da imaju povjerenja u institucije ukoliko mi kao odbornici nemamo i ukoliko se te odluke koje donosimo ne poštuju? U tom slučaju, preporučujem da gradska uprava radi samostalno i bez Skupštine, jer ukoliko naše odluke ne poštuju, mislim da nema smisla da mi dalje na ovakav način radimo”, konstatovao je Mašković.