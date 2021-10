Mladi norveški teniser stigao do petog trofeja, a svi su sa turnira iz 250 serije.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković je odigrao impresivnu tenisku sezonu, tokom cele godine bio je najbolji na svetu, a u finišu ga je pretekao - Kasper Rud (22). Istina, u jednoj kategoriji kojoj najbolji srpski sportista nije pridavao mnogo pažnje ove sezone.

Zbog velikih izazova na grend slem turnirima, Đoković je retko učestvovao na malim takmičenjima i titule sa njih nisu mu bile prioritet. U sezoni je osvojio samo četiri pehara, dok mladi teniser iz Norveške ima čak pet!

Iskoristio je to što je bolji od Novaka da se pohvali nakon trofeja u San Dijegu, ali i on je svestan da to nisu iste titule... Rado bi bio na Srbinovom mestu!

''Zanimljivo je primetiti da sam osvojio više trofeja od njih. Međutim, Novak i Danil imaju titule sa najvećih turnira. Ne bih imao ništa protiv da se zamenimo pa da ja imam Novakova tri grend slema, uz jedan trofej sa ATP 250. To je impresivniji učinak nego mojih pet, ali zadovoljan sam i ovako'', rekao je Kasper Rud.

Mladi Norvežanin je u maju osvojio turnir 250 serije u Ženevi, tokom jula je trijumfovao na turnirima u Baštadu, Gštadu i Kicbilu, da bi peti trofej u sezoni osvojio u San Dijegu. Ujedno, taj pehar mu je i prvi u sezoni koji nije osvojio na šljaci.

Iako je sa tih pet trofeja u sezoni uspešniji od Novaka Đokovića, Danila Medvedeva i Saše Zvereva, koji imaju po četiri titule, u mečevima sa njima se nije proslavio. Protiv Medvedeva je igrao dva puta, protiv Đokovića i Zvereva po jednom i nikada nije upisao pobedu.