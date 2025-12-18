Poznati su detalji bezbjednosnih garancija koje je Ukrajina dobila od Sjedinjenih Američkih Država.

Izvor: Pool/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ukrajina je od Sjedinjenih Američkih Država dobila bezbjednosne garancije nakon održanog samita u Berlinu na kom su se sastali evropski lideri, predstavnici američke delegacije i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, piše "Blumberg". Prema odredbama tog dogovora, ukrajinska vojska od 800.000 vojnika, bila bi prva linija odbrane od potencijalnog agresora.

Takođe, zapadne zemlje bi aktivno učestvovale u naoružavanju Ukrajine. Sjedinjene Države bile bi zadužene za obavještajni sektor.

Međutim, postoji i "začkoljica". Ona glasi da evropske i američke trupe ne bi bile stacionirane u Ukrajini što je bila želja Zelenskog.

U slučaju da izbije novi rat, Ukrajina bi prva vojno reagovala. Potom bi zapadni saveznici uložili maksimalne napore za diplomatsko rešenje.

Da podsjetimo, u Berlinu je održan sastanak evropskih lidera, američke delegacije i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog na kom se pregovaralo o uslovima za kraj rata u Ukrajini. Američki predsjednik Donald Tramp se potom telefonom čuo sa svima nakon tog sastanka i izjavio je da je kraj rata vrlo blizu, ali da i dalje postoje tačke oko kojih se spore Ukrajina i Rusija.