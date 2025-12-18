Svi ga znaju kao Alena Islamovića, ali to mu nije pravo ime: Evo kako se zapravo zove pjevač "Bijelog dugmeta"

Pjevač Alen Islamović promijenio je svoje ime na početku karijere.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Poznati muzičar karijeru je započeo prije više od 40 godina, a tek relativno skoro otkrio je svoje pravo ime. Alen Islamović proslavio se kao pjevač grupa "Divlje jagode" i "Bijelo dugme", nakon čega je nastavio i svoju solo karijeru.

Međutim, iako je godinama jedan od najpopularnijih izvođača na našim prostorima, malo ko zna njegovo pravo ime i razlog zbog koga ga je promijenio.

"Kada se desio uspon ‘Divljih jagoda’, grupe u kojoj je Islamović pjevao, čelnici nekadašnjeg ‘Jugotona’ došli su na ideju koja se njemu u početku nije svidjela. Predložili su Aliji da koristi umetničko ime Alen, uz obrazloženje da to bolje zvuči i da će tako steći veliku popularnost među publikom. On se malo nećkao, nije htio da mijenja svoje ime, ali ubrzo je popustio i poslušao savjet pretpostavljenih. Danas gotovo niko ne zna da se Alen zapravo zove Alija", ispričao je svojevremeno izvor blizak pjevaču za "Kurir".

Nakon toga, i Islamović je potvrdio da su ove priče istinite.

"Tačno je. Nema ništa čudno u tome, mnoge svjetske zvijezde odaberu drugo ime kojim se predstavljaju u javnosti, najčešće neko koje zvuči primamljivije. Tako je bilo i u mom slučaju", objasnio je Islamović.

