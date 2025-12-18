logo
Adil uložio bogatstvo u luks vilu: Bazen i košarkaški teren, ogromne zidine, pažljivo je birao lokaciju (Video)

Autor Đorđe Milošević
0

Adil je pažljivo ulagao zarađeni novac i porodici je napravio pravi mali raj.

Adil uložio bogatstvo u luks vilu Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pjevač Adil Maksutović odlučio je da novac zarađen od muzike uloži u nekretnine, a umjesto gradske vreve izabrao je mir, prirodu i privatnost, nadomak Beograda.

Za svoju porodicu izgradio je impozantnu vilu na obali jednog poznatog izletišta, u podnožju planine Kosmaj, gde dominiraju tišina i zelenilo.

Luksuzno zdanje okruženo je visokim zidinama i velikom kapijom, dok se u dvorištu nalazi i košarkaški teren, a enterijer i eksterijer krasi pretežno bijela boja.

Vila posjeduje i bazen, a budući da pjevač posebno vodi računa o porodičnoj intimi, visoki zidovi služe kako bi njegov dom bio zaštićen od radoznalih pogleda.

Pogledajte

00:57
Pogledajte kako izgleda vila Adila Maksutovica nadomak Beograda: Ogromno imanje opasano zidinama
Izvor: MONDO
Maksutović je još jednom stavio do znanja da mu privatnosti veoma znači i da želi da maksimalno uživa sa svojom porodicom, a lokaciju je pažljivo birao.

Tagovi

Adil Maskutović kuća

