Adil uložio bogatstvo u luks vilu: Bazen i košarkaški teren, ogromne zidine, pažljivo je birao lokaciju (Video)

Adil je pažljivo ulagao zarađeni novac i porodici je napravio pravi mali raj.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pjevač Adil Maksutović odlučio je da novac zarađen od muzike uloži u nekretnine, a umjesto gradske vreve izabrao je mir, prirodu i privatnost, nadomak Beograda.

Za svoju porodicu izgradio je impozantnu vilu na obali jednog poznatog izletišta, u podnožju planine Kosmaj, gde dominiraju tišina i zelenilo.

Luksuzno zdanje okruženo je visokim zidinama i velikom kapijom, dok se u dvorištu nalazi i košarkaški teren, a enterijer i eksterijer krasi pretežno bijela boja.

Vila posjeduje i bazen, a budući da pjevač posebno vodi računa o porodičnoj intimi, visoki zidovi služe kako bi njegov dom bio zaštićen od radoznalih pogleda.

Maksutović je još jednom stavio do znanja da mu privatnosti veoma znači i da želi da maksimalno uživa sa svojom porodicom, a lokaciju je pažljivo birao.