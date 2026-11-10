Mihael Šumaher uvijek je volio skupocjene satove "Fransoa-Pol Žurn". Danas su prodata dva iz njegove kolekcije i od cijene staje dah.

Izvor: ROLAND WEIHRAUCH / AFP / Profimedia

Luksuzni satovi iz privatne kolekcije legende Formule 1, Mihaela Šumahera (57), dostigli su milionske cijene na aukciji u Ženevi. U ponedjeljak se u aukcijskoj kući "Kristis" našlo pod čekićem pet rijetkih komada, serijskog broja 92/99, koji su prodati pojedinačno, sa originalnim kutijama.

Dva modela iz ove serije posebno su izazvala visoke ponude: "Turbijon suveren" ("Tourbillon Souverain") i "Hronometr a rezonans" ("Chronomètre à Résonance") prestižne marke Fransoa-Pol Žurn dostigli su cijenu od po 1,53 miliona švajcarskih franaka (oko 1,66 miliona eura). Zajedno su ova dva luksuzna sata donijela više od 3,3 miliona eura. Oni su predstavljeni javnosti 1999. i 2000. godine, na vrhuncu Šumaherove slave i nisu jedini koje je imao iz ponude jednog od najprestižnijih i najcjenjenijih proizvođača satova u svijetu iz Ženeve.

Satovi F. P. Žurna poznati su po tome da svoje mehanizme u potpunosti izrađuju od 18-karatnog roze zlata, u veoma malim serijama.

Povod današnje aukcije bila je velika godišnjica - tačno tri decenije od kultnog Šumaherovog prelaska iz Benetona u Ferari. I ovo nije bila prva aukcija, jer je ista kuća "Kristis" u Ženevi prije dvije godine prodala osam satova iz Šumaherove kolekcije za oko četiri miliona eura.

Već je prodat Mihaelov Božićni poklon

Tom prilikom je prodat i skupocjeni F. P. Žurn Vagabondaž 1, luksuzni ručni sat sa bačvastim kućištem od platine i takozvanim "jump hour" mehanizmom. Ciferblat je u potpunosti personalizovan – jarko crvene je boje, sa znakom Ferarija, motivom trkačke kacige i simbolima koji obilježavaju sedam osvojenih titula svjetskog šampiona Formule 1.

Ovaj jedinstveni sat je Mihaelu Šumaheru za Božić 2004. godine poklonio Žan Tod, tadašnji šef ekipe Ferarija i jedan od malobrojnih prijatelja koji su ga posjetili poslije stravične nesreće na skijama 2013, poslije koje se nije pojavljivao u javnosti.

Pogledajte kako je izgledao taj sat:

Izvor: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Na današnjoj aukciji u Ženevi učestvovali su kupci iz 66 zemalja, a ukupan prihod iznosio je oko 48 miliona švajcarskih franaka (skoro 52 miliona eura).

(MONDO)