Kejti Vindž se oglasila nakon razgovora sa Nikolom Jokićem, ističući da bi ponovo postavila pitanje koje ga je izbacilo iz takta.

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Američka novinarka Kejti Vindž oglasila se poslije neprijatnog razgovora sa Nikolom Jokićem u hali Hjuston Roketsa. Poslije iscprljujućeg meča i bolnog poraza, ona je pitala Jokića očigledno - u čemu je problem sa ofanzivnim skokovima Denvera. Odgovorio je ciničnim: "Hajde, hajde, molim vas...".

Poslije prospavane noći, Kejti Vindž se oglasila i rekla da bi sve uradila isto.

"Nekada morate da postavite glupo pitanje, jer želite da čujete kako igrač objašnjava ono što je najjednostavnije moguće. Primila sam ovdje udarac i uradila bih to opet, ali postoji razlog zbog kojeg sam pitala baš tako kako sam pitala", kazala je ona.

Jokić bio nervozan i umoran

Ne samo što je igrao 39 minuta protiv Hjustona, već je samo dan prije toga Jokić proveo šest sati u zatvorenom avionu na aerodromu u Meksiko Sitiju, pa se u zoru vratio nazad u hotel. Denver Nagetsi prošli su pravu logističku agoniju uoči leta za Hjuston i to je iscrpelo sve u timu.

Ipak, Jokić je rekao da nije ni pomislio da posluša savjet trenera da odmori i preskoči meč protiv Roketsa. "Na kraju krajeva, plaćeni smo da igramo. Mislim da se to pitanje uopšte ni ne postavlja", kazao je Jokić poslije pada svog tima na skor 5-4.

Ko je Kejti Vindž?

Kejti Vindž je bivša košarkašica i reporterka regionalne sportske TV mreže u Koloradu, "Altitud ports". Svojevremeno je igrala koledž košarku za Ilinoj Stejt univerzitet i veoma je cijenjena i praćena među navijačima Denver Nagetsa.

Vindž izvještava o Nagetsima od 2018. godine, a 2019. je postala prva analitičarka u istoriji franšize Denver Nagets. Od početka ove sezone ima ulogu glavnog stručnog komentatora. Magistrirala je sportsko novinarstvo.

(MONDO)