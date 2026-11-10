Glumica (27) pala sa stepeništa i poginula: Ušla u garažu i prešla zaštitnu ogradu, horor scenu snimile kamere

Mlada francuska glumica i umjetnica Anžel Mecger tragično je izgubila život u 27. godini, a okolnosti njene smrti potresle su javnost.

Izvor: Instagram/angele_metzger

Istraga je u toku, a prvi rezultati ukazuju na to da je do tragedije došlo nakon što je glumica prešla zaštitnu barijeru i pala sa platforme iznad podzemne garaže.

Anžel je pronađena bez svijesti ispred jedne zgrade u subotu ujutru, 7. novembra. Hitna pomoć ubrzo je stigla na mjesto nesreće, ali ljekari, uprkos pokušajima reanimacije, nisu uspjeli da joj spasu život.

Prema prvim informacijama, sumnja se da je glumica pala sa stepeništa ili platforme koja se nalazi iznad podzemne garaže.

Nadzorne kamere zabilježile trenutke pre tragedije

Posebnu pažnju istražitelja privukli su snimci sigurnosnih kamera, na kojima se navodno vidi kako Anžel prelazi preko zaštitne barijere i ulazi u dio objekta koji nije dostupan javnosti.

Tragedija se dogodila u mjestu Le Paviljon-su-Boa, u istočnom predgrađu Pariza, dok je glumica živjela u obližnjem mjestu One-su-Boa.

Na mjestu nesreće pronađene su i pojedine njene lične stvari. Ipak, prema dosadašnjim informacijama, nema dokaza koji bi ukazivali na to da je namjeravala da sebi oduzme život.

Policija iz Livri-Gargana vodi istragu kako bi utvrdila sve okolnosti nesreće, kao i tačan uzrok smrti mlade umjetnice.

Anžel Mecger skrenula je pažnju javnosti i filmske kritike 2022. godine, kada je ostvarila zapaženu ulogu u francuskoj dramskoj seriji "Chair tendre".

Izvor: Instagram/angele_metzger



Ćerka poznatih umjetnika, diplomirala na Sorboni

Anžel je poticala iz umjetničke porodice. Bila je ćerka glumca Stefana Mecgera i filmske autorke i scenaristkinje Mari Kaldera.

Osim glume, bavila se muzikom i vizuelnom umjetnošću, a bila je i veoma obrazovana. Završila je master studije filozofije i istorije umjetnosti na prestižnom pariskom univerzitetu Sorbona.

Njena prerana smrt predstavlja veliki gubitak za francusku umjetničku scenu, a iza sebe je ostavila niz zapaženih uloga i umjetničkih projekata, kao i karijeru koja je tek počela da se razvija.