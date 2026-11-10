Gadi Ajzenkot dobio je mandat za sastavljanje nove izraelske vlade. Opozicija pokreće promjene u parlamentu, dok Netanjahu ostaje na vlasti.

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Predsjednik Izraela Isak Hercog povjerio je Gadiju Ajzenkotu mandat za formiranje nove vlade nakon izbora bez jasne parlamentarne većine.Opozicija je u novom sazivu Kneseta pokrenula inicijative za istragu napada Hamasa iz 2023. godine i ograničavanje premijerskih mandata.Netanjahu ostaje na čelu prelazne vlade, dok Ajzenkot pokušava da obezbijedi podršku za novu koaliciju.

Izraelski predsjednik Isak Hercog povjerio je lideru opozicije Gadiju Ajzenkotu mandat za sastavljanje nove vlade, nakon što na parlamentarnim izborima nijedan politički blok nije osvojio većinu. Iako je Ajzenkot dobio prvu priliku da formira vlast, Benjamin Netanjahu ostaje premijer dok ne bude izabrana nova vlada.

Novi saziv izraelskog parlamenta, Kneseta, konstituisan je u utorak, 10. novembra, čime je počela nova faza političkih pregovora koji bi mogli da dovedu do smjene najdugovječnijeg izraelskog premijera.

Ajzenkot, bivši načelnik Generalštaba izraelske vojske i lider stranke Jašar, dobio je mandat u nedjelju, 8. novembra, nakon konsultacija predsjednika Hercoga sa parlamentarnim strankama.

Prema podacima predsjedničkog kabineta, predstavnici stranaka koje imaju ukupno 67 poslaničkih mjesta preporučili su Ajzenkota za mandatara, dok je Netanjahu dobio podršku predstavnika stranaka sa 46 mjesta. Jedna stranka sa sedam poslanika nije podržala nijednog kandidata.

Međutim, podrška Ajzenkotu da prvi pokuša da sastavi vladu ne znači da sve te stranke žele da budu dio iste koalicije.

Teški pregovori i mogućnost novih izbora

Za parlamentarnu većinu u Knesetu, koji ima 120 poslanika, potrebna je podrška najmanje 61 poslanika.

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Prema rezultatima izbora održanih 27. oktobra, savez predvođen Netanjahuovim Likudom ima 53 poslanička mjesta, dok Ajzenkotova stranka i njeni partneri imaju 48. Stranke koje predvode arapski političari osvojile su preostalih 19 mjesta.

Takav odnos snaga znači da nijedan od dva glavna politička bloka ne može samostalno da formira vladu.

Ajzenkot ima 28 dana da postigne koalicioni dogovor, uz mogućnost produženja roka za još dvije sedmice. Ukoliko ne uspije, predsjednik bi mandat mogao da povjeri drugom kandidatu, uključujući Netanjahua.

Ako ni naredni pokušaji ne dovedu do formiranja vlade, Izrael bi se mogao suočiti sa novim parlamentarnim izborima.

Ajzenkot je najavio da će pokušati da formira vladu nacionalnog jedinstva, ističući da će za postizanje dogovora biti potrebni kompromisi između političkih stranaka.

Opozicija već pokrenula promjene u parlamentu

Iako pregovori o novoj vladi tek počinju, Netanjahuovi protivnici već su iskoristili većinu u novom parlamentu za pokretanje zakonodavnih inicijativa.

Ajzenkotov blok predložio je osnivanje državne komisije koja bi istražila okolnosti napada Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. godine, kao i odgovornost državnih institucija za bezbjednosne propuste.

Među predloženim mjerama su i ograničavanje broja premijerskih mandata i ukidanje dijela promjena u pravosudnom sistemu koje je sprovela Netanjahuova vlada.

Opozicione stranke zatražile su i izbor novog predsjednika Kneseta, umjesto Amira Ohane, bliskog Netanjahuovog saradnika. Ta funkcija je važna jer predsjednik parlamenta ima značajan uticaj na dnevni red i rad parlamentarnih tijela.

Netanjahu i dalje ostaje premijer

Uprkos tome što njegov blok nije osvojio parlamentarnu većinu, Netanjahu nastavlja da vodi prelaznu vladu do izbora nove.

On je pozvao na formiranje vlade nacionalnog jedinstva, naglašavajući bezbjednosne izazove sa kojima se Izrael suočava, posebno u odnosima sa Iranom.

Istovremeno, odnosi između Netanjahua i njegovih političkih protivnika dodatno su zaoštreni zbog neslaganja o mogućoj saradnji sa arapskim strankama i međusobnih optužbi nakon izbora.

Predsjednik Hercog pozvao je političke lidere na kompromis kako bi izbjegli još jedno glasanje.

Izrael se tako našao u situaciji u kojoj opozicija ima dovoljno glasova da pokreće promjene u parlamentu, ali još nema dogovor o zajedničkoj vladi. Od ishoda pregovora u narednim sedmicama zavisiće da li će Netanjahu ostati na vlasti ili će Izrael dobiti novog premijera.

(MONDO)