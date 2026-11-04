Rafael Nadal je oktrio da je u kontaktu sa Rodžerom Federerom, dok se ne druži sa Novakom Đokovićem, razlog je i dalje aktivna igračka karijera najboljeg svih vremena.

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Od "Velike trojke" na terenu je ostao samo Novak Đoković. Iako je bilo jasno da se veliki rivali ne druže van terena, kao i da je prijateljska linija vrlo tanka, čini se da se posle igračke karijere stvari menjaju. Makar kad je u pitanju odnos na relaciji Rafael Nadal - Rodžer Federer. Španac je otkrio da je u kontaktu sa Švajcarcem, ali da to nije slučaj kad je u pitanju i najbolji svih vremena.

Nadal i Federer su vladali tenisom do pojave Novaka Đokovića i nestvarne forme koja ga i dalje prati. Španac i Švajcarac su se sastali čak 40 puta, a Nadal je u vođstvu od 24-16, a može se reći da su "belom" sportu priredili nesvakidašnje mečeve i zajedno pisali istoriju tenisa, posebno se možemo prisetiti meča u finalu Vimbldona iz 2008, kad je Nadal slavio 6:4, 6:4, 6:7, 6:7, 9:7.

Sad kad su obojica van terena i ne pripadaju više profesionalnom sportu, nema prepreka da prijateljstvo legendarnih tenisera ne postane nešto snažnije. Baš to je i razlog zbog kojeg je odnos njih dvojice nešto slabiji sa Novakom Đokovićem. Ipak, Nadal i Federer su dokazali da su u dobroj formi, pa bismo možda ponovo mogli da ih vidimo na terenu:

"Otvoren sam za tu mogućnost i dugo sam razgovarao sa Rodžerom. Videćemo šta će se dešavati u budućnosti i da li će od toga biti nešto ili ne. U kontaktu smo gotovo svake nedelje", rekao je Nadal u razgovoru za AP.

"Novak se i dalje takmiči"

Nadal je i ranije govorio o rivalstvu sa Federerom, a kako godine odmiču ovaj odnos prerastao je u prijateljstvo. "Često razgovaramo i ako u nekom trenutku pronađemo pravi razlog i pravo mesto da nešto zajedno uradimo, znaćete za to. Ipak, za sada još ne znam ništa", rekao je Nadal.

Iako je Novak Đoković najkomunikativniji i verovatno često prisutniji u društvenim dešavanjima, za njega izgleda još nema mesta u krugu druženja sa Nadalom i Federerom. Španac je objasnio zbog čega: "Nemamo nikakvu grupu. Novak se i dalje takmiči", rekao je bivši broj jedan.

Federer je rešio da u penziju ode 2022, a dve godine kasnije povukao se i Rafael Nadal. Novak Đoković i dalje odoleva godinama i mladim rivalima, trenutno se bori za plasman na Završni masters u Torinu, a za to će mu biti neophodan sjajan rezultat na mastersu u Parizu.

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Igra Nadala, Federera i Đokovića se ne može nikako drugačije nazvati nego dominacijom u tenisu - njih trojica su vladari grend slem turnira, pa ostaje pitanje da li ćemo sličan scenario videti i kod Karlosa Alkaraza i Janika Sinera.

Španac se najpre našalio: "Da, mislimo da smo bili mnogo, mnogo bolji", a zatim ozbiljnije objasnio da on i Federer ne govore mnogo o momcima koji su ih nasledili: "Ne, razgovaramo o različitim stvarima. Pričamo o golfu, sportu, razmenjujemo mišljenja. Mislim, imamo sasvim normalan odnos", zaključio je Nadal.