Marko Bojković postao je šampion FNC nakon spektakularnog nokauta u Skoplju. Ovaj trenutak će pamtiti zauvijek.

Izvor: Instagram/fnc_mma

Marko Bojković je šampion FNC (Fight Nation Championship), najprestižnije MMA organizacije u ovom dijelu Evrope. Trijumfovao je u Skoplju pobedivši Loma-Alija Eskijeva, Čečena koji se bori za Njemačku i koji je bio proglašen favoritom prije ove borbe.

Pogledajte kako je Bojković trijumfovao nokautom posle kojeg se Eskijev samo srušio. Bojković se prekrstio i kao da nije mogao da vjeruje kako je veliki uspjeh postigao.

Eskijev je otvorio agresivno i krenuo sa pritiskom, ali je Bojković brzo pronašao distancu, plasirao razoran udarac i završio meč pred punom dvoranom u Skoplju koja je bila listom na njegovoj strani. Ovim trijumfom Bojković je potvrdio status jedne od najvećih zvijezda FNC promocije, došavši do svog prvog šampionskog pojasa u karijeri.

Lom-Ali Eskijev je iskusni borac koji je branio status jednog od najopasnijih boraca divizije.

Srpski 25-godišnji borac iz Karavukova potvrdio je još jednom zašto je jedan od najatraktivnijih i najdominantnijih MMA boraca lake kategorije - i to ne samo na Balkanu.