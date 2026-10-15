Greg Rusedski objašnjava zašto Novak Đoković želi da se takmiči na Završnom mastersu u Torinu i kako to utiče na njegovu budućnost.

Izvor: YouTube/Off Court With Greg Rusedski

Srpski teniser Novak Đoković nije učestvovao na Završnom mastersu u Torinu u posljednje dvije sezone, iako je to bez problema mogao. Đoković se povlačio sa turnira koji je osvojio sedam puta do sada, po čemu je rekorder, pošto nije više uživao u ovom izazovu, ali se ipak kod njega nešto promijenilo. Tako je u završnici ove sezone počeo da priča da ima veliku želju da nastupi, ali ako uopšte uspije da se kvalifikuje.

Poslije ispadanja u trećem kolu mastersa u Šangaju, kao i dobrih rezultata njegovih konkurenata, to neće biti tako lako pošto sada Đoković mora da briljira na mastersu u Parizu, možda će morati da odigra još neki manji turnir, a mnogi ne razumiju zašto se uopšte sa 39 godina toliko "uzbuđuje" oko toga. Greg Rusedski je objasnio da svi bolje razumiju.

Zašto Đoković hoće u Torino

Bivši britanski teniser Greg Rusedski je u podkastu istakao da Novak Đoković razmišlja o budućnosti i želi da ima što povoljniji žrijeb na Australijan openu, što bi mogao da ostvari ako sada na Završnom mastersu u Torinu napravi dobar rezultat.

"Mislim da je to zato što ove godine nije odigrao mnogo tenisa i imao je nekoliko problema sa kojima je morao da se izbori. Ne želi da previše padne na ATP listi pred grend slemove. Želi da pokuša da ostane među osam najboljih, ako ne i da bude bolje plasiran, jer sigurno ne želite da igrate protiv Sinera ili Alkaraza već u osmini finala. Želite što povoljniji žrijeb. Iz mog ugla, to je veoma pozitivno", rekao je Britanac.

"Novak je najveći ikada"

Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia

Na Završnom mastersu u Torinu neće biti Janika Sinera, tako da bi i za organizatore bilo dobro da Novak Đoković dođe i da se bori sa Alkarazom i Zverevim.

"Siner neće igrati u Italiji. Očigledno je da će Rubljov najvjerovatnije izboriti jedno od preostalih mjesta među osam učesnika u Torinu. Ipak, Alkaraz i Đoković su trenutno dvije najveće zvijezde koje svi žele da gledaju. Karlosov tenis je eksplozivan, a Novak je Novak. On je najveći ikada, legenda. Sve je osvojio, a i dalje nas iznenađuje. Način na koji je igrao u Pekingu bio je fenomenalan, zaista briljantan. Imam osjećaj da će na kraju godine stići u Torino", rekao je Rusedski.

"Treba pohvaliti i Sašu Zvereva, koji je obezbijedio prvo mjesto na kraju sezone i prvi put će završiti godinu kao prvi teniser svijeta. To je apsolutno zaslužio svojim rezultatima. Znam da su neki govorili da neće osvojiti previše turnira protiv igrača iz prvih deset, ali osvojio je dva velika turnira. Ne jedan, već dva. Zato zaslužuje da godinu završi na prvom mjestu", rekao je Rusedski i zatim zaključio: "Sada Siner, Alkaraz i Đoković moraju da jure Nijemca."

"Vraća se u formu"

Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia

Pohvalio je Rusedski sjajnu formu Đokovića u Pekingu i osvrnuo se na "kiks" u Šangaju već u trećem kolu, koji ništa ne znači kada je njegov stav u pitanju: "Novak je bio sjajan u Pekingu. Hurkač mu je bio izuzetno težak protivnik na početku turnira u Šangaju, na brzoj podlozi. To nije bio nimalo lak meč. Hurkač ga je prvi put pobijedio iz devet pokušaja i odigrao sjajan tenis", rekao je Rusedski i dodao da mu se sviđa i što se Aleks de Minor vraća u formu, što je vidio u Kini.

(MONDO)