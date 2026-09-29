U razgovoru sa Zoranom pričali smo o tome koliko mu znače ostvareni rezultati, izazovima kroz koje je prošao na putu do medalja kao i izazovima van tatamija.

Zoran Novaković iza sebe ima period ispunjen velikim sportskim uspjesima. Nakon zlata na prvenstvu u Tirani i zlata na Evropskom kupu za veterane, uslijedila je i bronzana medalja sa Svjetskog prvenstva u Sarajevu. Iza tih rezultata stoji naporan rad, odricanje i povratak u formu nakon duže pauze od džudoa.

Osim na tatamiju, Zoran je aktivan i van njega. Kao dugogodišnji navijač i jedan od vodećih članova navijačke grupe „Ultra Crna Gora“, često se može vidjeti na tribinama, dok se kroz menadžerski posao susrijeće i sa brojnim regionalnim zvijezdama.



U razgovoru sa Zoranom pričali smo o tome koliko mu znače ostvareni rezultati, izazovima kroz koje je prošao na putu do medalja kao i izazovima van tatamija.



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