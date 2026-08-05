Poljski ultramaratonac u plivanju Bartłomiej „Foka” Kubkowski upisao se u istoriju kao prvi čovjek koji je neprekidno preplivao Baltičko more na relaciji Švedska–Poljska.

Izvor: instagram prentscreen/ b.kubkowski

Nakon skoro 55 sati u vodi, bez sna i bez ikakvog dodirivanja pratećeg broda, Kubkowski je u nedelju 2. avgusta 2026. uveče (oko 20 sati) sopstvenim snagama izašao na plažu u Dziwnówu na poljskoj obali. Startovao je u petak 31. jula iz švedskog mjesta Kåseberga i preplivao oko 160 kilometara.

Ovo je bio njegov peti pokušaj. Prethodna četiri (od 2022. godine) završila su se neuspjehom. Najbliže cilju bio je 2025, kada je preplivao 159 km i proveo u moru više od 52 sata, ali je zbog ekstremne iscrpljenosti i halucinacija izvađen iz vode samo 11 kilometara od poljske obale.

Tokom cijelog preplivavanja važila su stroga pravila: nije smio da dirne prateći brod, nije smio da izlazi iz vode ni da spava. Hranu i piće dobijao je isključivo preko posebnog štapa. Na kraju je morao sam da izađe na plažu i stoji bez pomoći – što je i uspio, iako je bio potpuno iscrpljen.

Na putu se borio sa hladnom vodom, talasima, morskim strujama i sve jačim umorom. U kasnijim fazama imao je i halucinacije. Uprkos svemu, uspio je da ostvari ono što se smatralo gotovo nemogućim.

Kubkowski je cijeli projekat posvetio humanitarnoj svrsi. Tokom preplivavanja prikupljeno je stotine hiljada zlota (prema različitim izveštajima između 600.000 i više od 850.000 zlota) za Fondaciju Cancer Fighters, koja pomaže djeci oboljeloj od raka.

Istorijski uspjeh 31-godišnjeg Poljaka izazvao je veliku pažnju u Poljskoj i šire. Na plaži u Dziwnówu dočekali su ga članovi tima, porodica i brojni navijači.

Time je Kubkowski zatvorio petogodišnju priču punu pokušaja, poraza i upornosti – i postao prvi čovjek koji je neprekidno preplivao Baltik na ovoj ruti.