Nijemac Boris Beker biranim riječima govorio je o nekadašnjem učeniku.

Izvor: MN Press

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković imao je jako uspješnu saradnju sa njemačkom legendom Borisom Bekerom pod čijom je "palicom" osvojio šest grend slem titula u periodu od 2013. do 2016. godine. Beker je bio specijalista za turnire na travi i uvijek je pozivan za komentarisanje Vimbldona koji je osvajao u tri navrata.

Nekadašnji as dijeli mišljenje većine teniske stručne javnosti da je Novak spreman za osvajanje 25. grend slem titule. U razgovoru za britanski "Telegraf", podsjetio se njihove saradnje i istakao šta je glavna razlika najboljeg svih vremena u odnosu na "prosječne" tenisere.

"Kada je bio mlađi, njegova tehnika bila je pomalo haotična, a danas je toliko stabilna da može da se osloni na nju i u najstresnijim trenucima. Bilo je situacija dok smo radili zajedno kada je previše razmišljao o tehnici. Kao trener morao sam da ga podsjetim da ne analizira svaki udarac jer tenis zahtijeva brze reakcije. Ako previše razmišljate o tehnici, zakasnićete na lopticu", rekao je Beker.

Poznato je da je Đoković perfekcionista, a Bekera je oduševljavalo to što je bio sposoban da odmah implementira ono o čemu bi razgovarali na treningu. Ako uzme u obzir njegov napredak i razvoj kojeg je bio dio, nema dilemu ko je GOAT.

"Sve što smo vježbali uspijevao je gotovo odmah da prenese na teren i primijeni u mečevima. Tako rade najveći igrači, stalno napreduju i razvijaju svoju igru. Novak je, po mom mišljenju i onome što je ostvario, najveći teniser svih vremena."

Srbin je jedinstvena ličnost u svijetu sporta. Njegova interesovanja nisu ograničena samo na tenis, zanima ga politika, biznis, nauka, a govori i nekoliko svjetskih jezika. Ono što je Nijemac posebno apostrofirao je to što mu je idol niko drugi do Nikola Tesla.

"On posjeduje nevjerovatnu inteligenciju, ne samo kada je tenis u pitanju. Može da razgovara o biznisu, politici ili nauci na šest ili sedam jezika. Njegov uzor je Nikola Tesla. Koliko sportista može da kaže da im je upravo Tesla idol?", zaključio je Beker.