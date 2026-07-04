Iga Švjontek ispala je u trećem kolu Vimbldona

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Nakon što je Elena Ribakina ispala sa Vimbldona, i Iga Švjontek je završila takmičenje u Londonu. Filipinka Aleksandra Ijala bila je bolja od Poljakinje i aktuelne šampionke i za dva sata i 14 minuta pobijedila je 7:6, 6:2.

Činilo se da će ovo biti još jedna rutinska pobjeda Ige, kakve je već bilježila na Vimbldonu ove godine, posebno jer je došla do ranog brejka i povela 2:1. Međutim, Filipinka je uzvratila istom mjerom i pokazala da nas čeka još jedan dug i naporan meč na Vimbldonu. Igra dugačkih gemova u kojoj se vodila velika borba samo se nastavila.

Prvi gem bez poena jedne od igračica bio je onaj poslije kojeg je Ijala povela 4:3 u prvom setu, a onda i vezala brejk za 5:3. Međutim, treća na svijetu nije dozvolila da Filipinka ode predaleko, pa je uspjela da preokretom u narednom gemu smanji zaostatak. Gledali smo i taj-brejk, koji se igrao na razliku, što je samo još jednom potvrdilo kakvom intenzitetu meča smo prisustvovali.

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Iako je utisak da je Filipinka "počistila" Igu u drugom setu, stvari stoje znatno drugačije. To što je rezultat ubjedljiv ne govori dovoljno o neizvjesnosti koju smo vidjeli na terenu. Filipinka je napravila dva rana brejka za vođstvo 4:0, Iga je uspjela jednim brejkom da se vrati u meč, ali je razlika za Filipinku već bila velika, pa je u najneizvjesnijem gemu na meču uspjela da slavi. Iga je imala brejk loptu - jednu, pa drugu, pa treću i na kraju četvrtu, ali je Ijala iskoristila drugu meč loptu za plasman u osminu finala Vimbldona.

U narednom kolu Filipinka igra protiv Jasmin Paolini iz Italije.