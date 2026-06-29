Novak Đoković kreće na Vimbldon s podrškom legende Bjerna Borga, koji ga smatra najvećim igračem u istoriji tenisa.

Izvor: Ronny HARTMANN / AFP / Profimedia/ Adrian Dennis / AFP / Profimedia

Novak Đoković je bez ikakve sumnje po svim parametrima najveći teniser svih vremena, međutim ima onih koji to pokušavaju već godinama da ospore, tako da je lijepo vidjeti kada legende stanu uz njega. Sada je i čuveni Bjern Borg digao glas i bez ikakvog "ali" proglasio Đokovića za najvećeg igrača koga je tenis imao.

"Po mom mišljenju, Novak Đoković je najveći teniser svih vremena, čak iako je Nadal osvojio 14 titula na Rolan Garosu, što je nadljudski čin. Naravno, Novak je napunio 39 godina i mora da se nosi sa tim teretom vremena, tako da će mu biti teško da se dalje nosi sa Sinerom i Alkarazom. Ipak, kao što je pokazao u Australiji, ima taj izuzetan motiv koji ga gura da nastavi da pravi najbolje moguće rezultate, i sve dok ima tu sposobnost da se takmiči, biće težak rival svakome, posebno na travi, koja je praktično njegov teren", istakao je Borg za "Gazetu delo Sport".

Đoković je stigao na Vimbldon gdje danas počinje "napad" na osmi pehar na ovom turniru, ujedno i svoj 25. grend slem, a Borg kaže da srpski teniser ima šansu za to, premda vjeruje da je ova titula "namijenjena" Sineru.

"Janik Siner je veliki šampion, prvi je na svijetu, udara lopticu najjače i već je demonstrirao da ima izuzetan kvalitet i na travi. Zaista ne znamo šta mu se dogodilo na Rolan Garosu, ali vjerujem da je sve to iza njega. On je definitivno moj favorit, posebno sad kada ne igra Alkaraz", kazao je Borg.

Šta će biti s tenisom kada se Nole povuče?

"Kada su se Rodžer i Rafa povukli, najčešće pitanje koje su ljudi postavljali je šta će se desiti sa tenisom. Stgla su dva nova momka (Siner i Alkaraz, prim. aut.), pokazali su nevjerovatan nivo i podigli interesovanje blizu onog koje je vladalo kada je igrala 'velika trojka'. Rivalstva, posebno zdrava kao što su bila njihova, uvijek su bile glavni začin sporta, tako da je i ovom između Sinera i Alkaraza suđeno da uđe u istoriju", zaključio je Borg.

Podsjetimo, Borg je nekadašnji najbolji igrač svijeta koji je osvojio 11 grend slemova, šest na Rolan Garosu i pet na Vimbldonu. Bio se povukao sa samo 25 godina, pa se potom bezuspješno vratio tenisu.