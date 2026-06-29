Dok se cijeli svijet pita, Rafael Nadal riješio misteriju - zašto Novak Đoković još igra tenis?

Izvor: YouTube/CNBC Television/Wimbledon/Screenshot

Novak Đoković ima 39 godina i osvojio je već odavno sve što se može osvojiti, ali ne odustaje od tenisa. Tako će već danas krenuti u pohod na svoj osmi pehar na Vimbldonu, ukupno 25. grend slem, dok "eksperti" nastavljaju da nagađaju do kada će igrati tenis i zašto ga i dalje "vozi" taj osjećaj na terenu.

To ipak mogu da razumiju samo najveći šampioni i zato je Rafael Nadal u posljednjem intervjuu za američki "CNBC" rekao da shvata zašto Đoković i dalje igra - to je samo zbog strasti, ne zbog jurenja nekih rekorda.

"Novak Đoković je i dalje ovdje zato što voli ovaj sport i zato što i dalje osjeća strast prema takmičenju. Dok god bude imao tu motivaciju i dok ga tijelo bude služilo, imaće priliku da se bori za najveće turnire. Ono što je postigao je nevjerovatno. Svi smo pomjerili granice svojih karijera, a on to i dalje radi", rekao je Rafael Nadal.

"Kada neko osvoji toliko toga koliko smo mi osvojili, jedini razlog da nastavi jeste to što i dalje uživa u takmičenju i vjeruje da može da ostane konkurentan", bez ikakvog ustezanja je objasnio Španac.

Hvalio je Nadal i novu generaciju tenisera, Sinera i Alkaraza koji dominiraju već dve sezone, ističući da imaju potencijal da donesu nešto novo tenisu: "Obojica su izvanredni igrači, sa različitim stilovima igre i različitim ličnostima. To uvijek pomaže ljudima da se poistovete sa jednim ili drugim od njih, a sport čini mnogo zanimljivijim", naglasio je Nadal i dodao da dosta toga zavisi i od njihovog napretka u narednim sezonama, odnosno toga da li će ih tijelo slušati.

Šta čeka Novaka na Vimbldonu?

Iako je Vilander vidio najveću opasnost u prva dva kola, zapravo se ona nalazi na samom kraju jer je Đoković u dijelu žrijeba gdje je aktuelni finalista Janik Siner. Evo kako izgleda potencijalni žrijeb: